Créez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leur présence en ligne. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et énergique avec une musique de fond entraînante, démontrant la facilité de création de vidéos captivantes grâce à l'IA. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour présenter divers scénarios, en puisant dans une bibliothèque de contenu généré par les utilisateurs pour une touche authentique, inspirant ainsi les spectateurs à exploiter cet outil puissant.

