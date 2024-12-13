Générateur de Vidéos de Formation UGC : Créez du Contenu Engagé

Transformez vos scripts en vidéos de formation dynamiques avec la fonctionnalité de texte à vidéo, livrant des créations gagnantes plus rapidement et à moindre coût.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo authentique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, illustrant comment générer rapidement des vidéos de type témoignage pour leurs campagnes marketing. Le style visuel et audio doit être chaleureux et convivial, avec des réactions authentiques, en utilisant les modèles et scènes disponibles de HeyGen et les diverses options de génération de voix off pour établir la confiance et la connexion.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes destinée aux spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et aux créateurs de contenu, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour étendre le contenu sur diverses plateformes. Visuellement, la vidéo doit être rapide et vibrante avec des coupes rapides, accompagnée d'une bande sonore entraînante et de sous-titres/captions bien visibles, en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect ratio de HeyGen pour une adaptabilité fluide entre les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 15 secondes spécifiquement pour les spécialistes du marketing digital et les agences, mettant en avant l'efficacité de la création de contenu UGC AI personnalisable. Le style visuel doit être percutant et riche visuellement, incorporant des séquences de stock de la bibliothèque média/stock de HeyGen, accompagnées d'une voix off énergique pour transmettre la rapidité et l'impact du générateur de vidéos AI dans la production de contenu engageant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation UGC

Créez facilement des vidéos de formation UGC engageantes et alimentées par l'AI en utilisant la plateforme intuitive de HeyGen, parfaite pour les réseaux sociaux et les campagnes marketing.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez votre contenu de formation en écrivant ou en collant votre script. Utilisez notre puissant Générateur de Scripts Vidéo AI pour créer efficacement des récits captivants.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre matériel de formation. Vous pouvez même vous cloner pour une touche personnalisée.
3
Step 3
Ajoutez des Personnalisations Visuelles
Améliorez votre vidéo de formation avec des arrière-plans personnalisables, des éléments de marque et des médias. Adaptez facilement les visuels pour répondre à vos exigences spécifiques.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo AI
Générez votre vidéo AI de haute qualité, complète avec des sous-titres automatisés. Choisissez le ratio d'aspect optimal pour un partage fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos de Formation Engagées pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des vidéos de formation de style UGC captivantes pour les réseaux sociaux et des clips pour captiver votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la production de vidéos créatives ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire du contenu engageant grâce à des avatars AI personnalisables et des contrôles créatifs complets. Vous pouvez générer des vidéos AI cinématographiques captivantes avec un style photo hyperréaliste et un rendu émotionnel réaliste, parfait pour développer des créations gagnantes.

Puis-je générer des vidéos de type témoignage avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de type témoignage de haute qualité et authentiques ou des vidéos de style créateur en utilisant l'AI. Celles-ci peuvent être personnalisées pour des campagnes marketing percutantes et les réseaux sociaux, vous aidant à atteindre des cycles de campagne plus rapides.

Comment HeyGen peut-il m'aider à personnaliser mon contenu vidéo ?

HeyGen offre des fonctionnalités uniques comme la possibilité de vous cloner, créant des vidéos AI hautement personnalisées qui résonnent directement avec votre audience. Cela permet une authenticité inégalée et un montage dynamique dans votre création artistique numérique.

HeyGen aide-t-il à la génération de scripts et aux améliorations visuelles ?

Oui, HeyGen inclut un Générateur de Scripts Vidéo AI pour aider à créer des accroches captivantes et des récits engageants. Vous pouvez également améliorer vos vidéos avec des B-rolls automatisés et des préréglages de fonds, garantissant un résultat créatif poli et professionnel.

