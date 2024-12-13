Produisez une vidéo de démonstration technique d'une minute à destination des équipes marketing et des créateurs de contenu, montrant comment transformer des scripts bruts en vidéos UGC AI captivantes en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des superpositions de texte dynamiques à l'écran, tandis que l'audio consiste en une voix off claire et professionnelle générée par HeyGen, soulignant l'efficacité de la création de vidéos UGC AI.

