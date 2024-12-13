Générateur de vidéos témoignages UGC : Créez des avis vidéo authentiques rapidement

Générez des vidéos témoignages UGC captivantes pour votre marketing avec des avatars AI, transformant les retours clients en puissantes publicités UGC.

Imaginez une vidéo témoignage dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, démontrant comment HeyGen révolutionne la création de "témoignages vidéo" captivants de manière efficace. Le style visuel doit être authentique et engageant, avec un "avatar AI" professionnel livrant l'éloge d'un client. L'audio doit être entraînant et amical, avec une voix off claire mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer des retours écrits en contenu de haute qualité et partageable grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité vidéo rapide de 45 secondes destinée aux annonceurs sur les réseaux sociaux et aux créateurs de contenu, illustrant comment HeyGen agit comme un "générateur de vidéos AI" ultime pour la production rapide de "publicités UGC". Le style visuel doit être dynamique et accrocheur, utilisant les divers "Modèles & scènes" de HeyGen pour présenter divers témoignages ou démonstrations de produits. L'audio doit comporter une musique de fond tendance et une voix énergique guidant les spectateurs à travers le processus de création rapide.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux équipes marketing et aux chefs de produit, illustrant comment HeyGen permet la création de "vidéos marketing" percutantes. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec un avatar AI confiant expliquant les avantages. L'audio doit être clair et autoritaire, soulignant la capacité de HeyGen à transformer des idées générées avec un "générateur de script AI" en contenu vidéo soigné grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo créative de 30 secondes pour les créateurs de contenu indépendants et les éducateurs en ligne, montrant comment exploiter HeyGen pour un contenu personnalisé en utilisant un "Avatar AI personnalisé". Le style visuel doit être accessible et engageant, démontrant l'avatar dans divers scénarios. L'audio doit être amical et clair, soulignant comment la fonctionnalité "Avatar AI personnalisé" aide les créateurs de contenu à construire une présence de marque unique, soutenue par le "Redimensionnement & exportation des formats" pour une diffusion multi-plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos témoignages UGC

Transformez sans effort les retours clients authentiques en témoignages vidéo dynamiques, propulsés par l'AI, prêts à booster vos efforts marketing et votre engagement.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par saisir vos témoignages clients ou rédigez un nouveau récit en utilisant les fonctionnalités de Texte en vidéo à partir d'un script, en élaborant le message central de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou créez un avatar AI personnalisé pour présenter votre script de témoignage avec des expressions naturelles et une présentation engageante.
3
Step 3
Personnalisez les visuels et l'audio
Améliorez votre vidéo avec des images ou des clips pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock et peaufinez l'audio avec des options vocales, assurant une présentation soignée.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez la création de votre vidéo témoignage UGC et utilisez le redimensionnement & exportation des formats pour l'optimiser pour un partage fluide sur toutes vos plateformes sociales souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux

.

Générez rapidement du contenu vidéo captivant pour les plateformes de réseaux sociaux, idéal pour partager des témoignages UGC authentiques et élargir l'engagement du public.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour les vidéos marketing et les publicités UGC ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de générer efficacement des vidéos marketing de haute qualité et des publicités UGC captivantes. Notre générateur de vidéos AI, associé à un générateur de script AI intuitif, simplifie votre processus créatif, vous permettant de produire rapidement du contenu professionnel avec des acteurs virtuels.

Puis-je créer des avatars AI personnalisés avec HeyGen pour les témoignages vidéo de ma marque ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des avatars AI personnalisés, offrant une présence de marque unique et cohérente dans tous vos témoignages vidéo. Ces avatars AI personnalisés s'intègrent parfaitement à vos contrôles de marque, garantissant une représentation authentique.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour une production vidéo rapide ?

HeyGen accélère considérablement la production vidéo avec des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et la génération avancée de voix off. Notre plateforme inclut également un éditeur intégré et un support multilingue robuste, facilitant la création rapide de contenu diversifié.

Quelles sont les capacités de HeyGen pour générer du contenu pour les réseaux sociaux ?

HeyGen offre aux équipes de réseaux sociaux un puissant générateur de vidéos AI, proposant une riche bibliothèque de modèles et de scènes pour produire facilement du contenu engageant. Notre plateforme inclut également le redimensionnement des formats, optimisant vos vidéos pour divers réseaux sociaux afin d'atteindre un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo