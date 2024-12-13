Générez facilement des publicités vidéo UGC AI engageantes
Exploitez les avatars AI pour produire des vidéos authentiques au style créateur et développez votre création de contenu sans coûts élevés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Élevez votre marketing avec des publicités vidéo UGC AI authentiques dans ce spot dynamique de 45 secondes, parfait pour les marketeurs et agences cherchant un créateur de vidéos au style UGC. Visuellement, attendez-vous à des coupes rapides et des scénarios authentiques et relatables, animés par une bande sonore énergique, le tout présenté par un avatar AI engageant qui incarne le message de votre marque avec précision et flair.
Libérez le potentiel de la création vidéo AI pour vos prochaines vidéos de produits AI dans ce guide complet de deux minutes destiné aux entreprises de commerce électronique et aux marketeurs de produits. Le style visuel et audio sera professionnel mais engageant, présentant méticuleusement les caractéristiques des produits avec une génération de voix off claire et articulée, complétée par des séquences B-roll riches tirées de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer chaque avantage.
Accélérez votre flux de contenu avec les capacités de création de contenu en masse de HeyGen, démontrées dans cette présentation rapide de 30 secondes pour les entreprises et agences nécessitant des vidéos UGC AI en grand volume. La vidéo mettra visuellement en avant divers cas d'utilisation et créateurs, accompagnée d'une musique percutante et de sous-titres clairs pour assurer l'accessibilité et une diffusion rapide de l'information, le tout en utilisant divers modèles et scènes pour une production rapide.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des publicités vidéo performantes.
Créez rapidement des publicités vidéo authentiques au style créateur qui stimulent les conversions et augmentent le ROAS grâce à l'AI.
Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Générez facilement des vidéos captivantes au style TikTok et des vidéos courtes pour augmenter l'engagement et développer votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Quelles technologies d'avatar AI et de clonage vocal utilise HeyGen ?
HeyGen utilise des Avatars AI avancés pour créer des Jumeaux Numériques réalistes et des Acteurs Parlants, capables d'exprimer une large gamme d'émotions et de gestes. Les utilisateurs peuvent également utiliser des Clones Vocaux et des voix off, avec un support multilingue pour une création de contenu diversifiée.
Comment HeyGen peut-il transformer un simple script en une vidéo UGC AI de haute qualité ?
HeyGen permet aux utilisateurs d'entrer un script et de générer instantanément des vidéos UGC AI engageantes grâce à son puissant Générateur de Script AI et à ses divers Modèles Vidéo. La plateforme automatise le processus de texte-à-vidéo, permettant une création de contenu en masse efficace dans un format vidéo au style créateur.
Quels contrôles précis sont disponibles dans HeyGen pour personnaliser les sorties vidéo AI ?
HeyGen offre un Contrôle Précis du Script pour affiner le rythme et les gestes, ainsi que la possibilité d'intégrer des séquences B-roll personnalisées ou des prises de 'Produit en Main' pour un aspect professionnel. Vous pouvez également appliquer des Contrôles de Marque, choisir divers Styles Vidéo, et exporter dans différents formats de redimensionnement d'aspect.
HeyGen offre-t-il un accès API pour les développeurs afin d'automatiser la création de vidéos AI ?
Oui, HeyGen fournit un accès API robuste, permettant aux développeurs et aux entreprises d'intégrer ses capacités de génération de vidéos AI directement dans leurs flux de travail existants. Cela facilite la création de contenu en masse et l'automatisation, aidant à gagner du temps et à optimiser les opérations.