Pour une vidéo dynamique de 30 secondes au style UGC conçue pour captiver un public Gen Z sur TikTok, créez un scénario mettant en avant un avis sur un produit ou un tutoriel rapide. Ciblez les marketeurs des réseaux sociaux et les petites entreprises cherchant à réaliser des publicités vidéo très engageantes avec un ressenti authentique et accessible. Visuellement, intégrez des coupes rapides, des transitions populaires et des superpositions de texte à l'écran, le tout synchronisé avec une musique de fond tendance et entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter votre message et assurez une portée maximale avec des sous-titres générés automatiquement.

