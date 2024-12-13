Générateur de vidéos d'avis UGC : Créez des vidéos authentiques rapidement

Exploitez les avatars AI pour créer instantanément des vidéos d'avis UGC authentiques, renforçant la preuve sociale et les ventes de manière économique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes destinée aux responsables marketing, illustrant la puissance des vidéos UGC AI pour des démonstrations de produits percutantes et des témoignages authentiques. L'esthétique visuelle doit être épurée et professionnelle, se concentrant sur des prises de vue claires de produits et d'interfaces utilisateur, avec un récit habilement conçu à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, garantissant une livraison audio concise et persuasive.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 60 secondes pour les entrepreneurs du e-commerce, démontrant comment générer des publicités UGC performantes pour des campagnes sociales de manière économique. Le style visuel doit être rapide et inspirant, utilisant des séquences d'archives diversifiées de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour simuler des interactions réelles avec les clients, accompagnées d'une bande sonore énergique et d'une voix off confiante et motivante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une courte vidéo de 30 secondes pour les créateurs de contenu, explorant comment la création vidéo AI simplifie le processus de création de vidéos pour diverses promotions de produits. Le style visuel doit être créatif et artistique, utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour assembler rapidement des visuels captivants, accompagnés d'une musique de fond tendance et d'une voix off chaleureuse et invitante qui encourage l'expérimentation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos d'avis UGC

Transformez les témoignages clients en vidéos UGC AI engageantes et professionnelles pour une preuve sociale percutante avec notre générateur intuitif.

1
Step 1
Créez votre script d'avis
Rédigez des scripts d'avis de contenu généré par les utilisateurs (UGC) authentiques ou utilisez l'AI pour générer des récits convaincants. Notre plateforme prend en charge la création de texte à vidéo sans couture, donnant vie à votre création vidéo AI.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre avis, ajoutant une touche humaine sans avoir besoin d'acteurs réels. Ces avatars AI garantissent que votre message est délivré de manière professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo avec de la musique de fond, des images et des clips vidéo de notre bibliothèque de médias. Appliquez facilement vos contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs de marque, pour maintenir la cohérence de vos publicités UGC.
4
Step 4
Exportez pour un impact
Finalisez votre vidéo d'avis UGC de haute qualité et exportez-la sans effort. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes et maximiser la portée de vos campagnes sociales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des témoignages clients authentiques avec AI

.

Transformez les précieux retours clients en témoignages vidéo authentiques générés par AI, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'avis UGC authentiques et des témoignages ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos UGC AI qui simplifie la création de vidéos d'avis UGC authentiques et de témoignages. Notre plateforme permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos UGC AI réalistes, parfaites pour mettre en avant la preuve sociale et les promotions de produits.

Quel type de publicités UGC et de campagnes sociales puis-je produire avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire sans effort des publicités UGC engageantes et des campagnes sociales dynamiques. Notre générateur de vidéos AI intuitif permet une création rapide de promotions de produits convaincantes et d'autres contenus adaptés à diverses plateformes de médias sociaux.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos AI pour les marketeurs ?

Absolument. HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI avancé et un créateur de vidéos, simplifiant l'ensemble du processus de création de vidéos AI. Notre plateforme permet aux marketeurs de produire efficacement des vidéos UGC AI de haute qualité pour divers besoins créatifs, améliorant leurs campagnes sociales.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour des démonstrations de produits ou des témoignages uniques avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs d'exploiter et de personnaliser les avatars AI pour jouer dans des démonstrations de produits et des témoignages engageants. Cette capacité facilite la preuve sociale personnalisée et les promotions de produits efficaces, améliorant encore vos vidéos UGC AI avec une touche professionnelle.

