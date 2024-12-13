Générateur de Vidéos Marketing UGC : Créez des Publicités AI Rapidement

Créez des vidéos marketing UGC authentiques et engageantes en quelques minutes en utilisant nos avatars AI réalistes pour des campagnes percutantes.

457/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité AI dynamique de 15 secondes pour un gadget technologique naissant, ciblant spécifiquement les premiers adoptants et les passionnés de technologie. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et rapide avec des coupes rapides, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences B-roll pertinentes, le tout guidé par un script engageant converti en vidéo à partir du texte. L'audio doit être énergique et contemporain, parfait pour un coup de projecteur rapide sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour une nouvelle application de productivité, destinée aux professionnels occupés cherchant des solutions d'efficacité. Le style visuel et audio doit être professionnel mais accessible, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour plus de clarté et une voix calme et informative. Ce prompt de générateur vidéo AI doit démontrer clairement les principaux avantages de l'application, transformant un script détaillé en un récit visuel captivant.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité "AI UGC" de 20 secondes hautement engageante pour un accessoire de mode original, adaptée aux utilisateurs de réseaux sociaux qui apprécient les styles uniques. L'esthétique visuelle doit être vibrante et ludique, avec de la musique tendance et des effets visuels rapides à partir des modèles et scènes de HeyGen. La vidéo doit être accrocheuse, utilisant efficacement divers redimensionnements et exportations de formats pour optimiser les différentes plateformes, capturant instantanément l'attention.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Marketing UGC

Créez facilement des vidéos marketing de contenu généré par les utilisateurs (UGC) avec AI, simplifiant votre processus de création de publicités pour des campagnes percutantes.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar AI
Commencez par écrire ou générer votre script vidéo. Ensuite, sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour donner vie à votre message, en utilisant la technologie d'avatar AI de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Scène et Vos Visuels
Choisissez parmi des modèles préconçus ou construisez votre propre scène. Améliorez votre vidéo avec des séquences B-roll, des images de produits et un arrière-plan captivant pour planter le décor.
3
Step 3
Ajoutez Votre Voix Off et Vos Sous-titres
Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script avec AI Text-to-Speech (TTS), et ajoutez automatiquement des sous-titres précis pour garantir l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo UGC
Finalisez votre vidéo marketing en appliquant des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête à être déployée sur tous vos canaux publicitaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez les Témoignages Clients avec AI

.

Transformez les histoires de réussite et les témoignages clients en vidéos AI UGC convaincantes, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il un contrôle créatif pour les publicités AI UGC ?

HeyGen offre des outils complets pour l'expression créative, permettant aux utilisateurs de définir le but de la vidéo et de générer des publicités AI UGC convaincantes. Avec son créateur de personnages et son éditeur intégré, vous avez un contrôle créatif total sur vos projets de création vidéo.

Puis-je personnaliser les Avatars AI pour un contenu vidéo unique ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue des avatars AI et des Acteurs AI pour s'aligner sur les besoins spécifiques de votre marque. Vous pouvez générer un visage, contrôler les émotions et les gestes, garantissant que le résultat de votre générateur vidéo AI est parfaitement conforme à votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier le processus de création de vidéos marketing ?

HeyGen simplifie la création de vidéos AI grâce à des fonctionnalités comme son générateur de script et son éditeur intégré. Cela permet aux marketeurs de produire efficacement du contenu accrocheur et des séquences B-roll, améliorant leurs efforts de création de publicités AI.

Quelle est la polyvalence de HeyGen pour différents types de contenu vidéo AI, y compris la localisation ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI supportant une large gamme de contenus, des démonstrations de produits aux témoignages en passant par la création de contenu en masse. Ses capacités incluent la localisation, ce qui le rend idéal pour atteindre des audiences diverses avec des vidéos AI UGC de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo