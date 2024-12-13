Générateur de Vidéos Marketing UGC : Créez des Publicités AI Rapidement
Créez des vidéos marketing UGC authentiques et engageantes en quelques minutes en utilisant nos avatars AI réalistes pour des campagnes percutantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une publicité AI dynamique de 15 secondes pour un gadget technologique naissant, ciblant spécifiquement les premiers adoptants et les passionnés de technologie. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et rapide avec des coupes rapides, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences B-roll pertinentes, le tout guidé par un script engageant converti en vidéo à partir du texte. L'audio doit être énergique et contemporain, parfait pour un coup de projecteur rapide sur les réseaux sociaux.
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour une nouvelle application de productivité, destinée aux professionnels occupés cherchant des solutions d'efficacité. Le style visuel et audio doit être professionnel mais accessible, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour plus de clarté et une voix calme et informative. Ce prompt de générateur vidéo AI doit démontrer clairement les principaux avantages de l'application, transformant un script détaillé en un récit visuel captivant.
Produisez une publicité "AI UGC" de 20 secondes hautement engageante pour un accessoire de mode original, adaptée aux utilisateurs de réseaux sociaux qui apprécient les styles uniques. L'esthétique visuelle doit être vibrante et ludique, avec de la musique tendance et des effets visuels rapides à partir des modèles et scènes de HeyGen. La vidéo doit être accrocheuse, utilisant efficacement divers redimensionnements et exportations de formats pour optimiser les différentes plateformes, capturant instantanément l'attention.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Marketing AI à Fort Taux de Conversion.
Produisez rapidement des publicités vidéo marketing AI performantes avec HeyGen, optimisant la création de publicités pour de meilleurs résultats de campagne.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips pour les réseaux sociaux qui captent l'attention, boostant votre présence en ligne et votre engagement avec la vidéo AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il un contrôle créatif pour les publicités AI UGC ?
HeyGen offre des outils complets pour l'expression créative, permettant aux utilisateurs de définir le but de la vidéo et de générer des publicités AI UGC convaincantes. Avec son créateur de personnages et son éditeur intégré, vous avez un contrôle créatif total sur vos projets de création vidéo.
Puis-je personnaliser les Avatars AI pour un contenu vidéo unique ?
Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue des avatars AI et des Acteurs AI pour s'aligner sur les besoins spécifiques de votre marque. Vous pouvez générer un visage, contrôler les émotions et les gestes, garantissant que le résultat de votre générateur vidéo AI est parfaitement conforme à votre marque.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier le processus de création de vidéos marketing ?
HeyGen simplifie la création de vidéos AI grâce à des fonctionnalités comme son générateur de script et son éditeur intégré. Cela permet aux marketeurs de produire efficacement du contenu accrocheur et des séquences B-roll, améliorant leurs efforts de création de publicités AI.
Quelle est la polyvalence de HeyGen pour différents types de contenu vidéo AI, y compris la localisation ?
HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI supportant une large gamme de contenus, des démonstrations de produits aux témoignages en passant par la création de contenu en masse. Ses capacités incluent la localisation, ce qui le rend idéal pour atteindre des audiences diverses avec des vidéos AI UGC de haute qualité.