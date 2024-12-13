Créateur de vidéos lifestyle UGC : Créez des vidéos authentiques rapidement

Générez des vidéos lifestyle engageantes avec des avatars AI et boostez vos campagnes marketing sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo de 45 secondes est nécessaire pour démontrer la facilité et l'impact de la génération de vidéos UGC AI pour les marques de commerce électronique, ciblant spécifiquement les marketeurs à la recherche de création de contenu efficace. Imaginez un flux visuel élégant, de type tutoriel, avec un texte clair à l'écran et une voix off confiante et explicative, soutenue par un rythme moderne et entraînant. Cette vidéo utilise efficacement les "AI avatars" de HeyGen pour présenter les points forts et les avantages du produit, transformant des informations complexes en une expérience de "génération de vidéo UGC" facilement assimilable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo persuasive de 60 secondes "Témoignages", destinée aux propriétaires de petites entreprises évaluant un nouveau logiciel de gestion de projet. La narration visuelle doit être propre, professionnelle et inspirante, avec des interviews d'utilisateurs satisfaits dans leur environnement de travail réel, accompagnées d'une musique de fond subtile et encourageante et d'un son cristallin. Les "Sous-titres/captions" de HeyGen garantiront l'accessibilité et mettront en évidence les points clés des retours d'utilisateurs, en faisant un outil efficace pour les campagnes de "creator marketing".
Exemple de Prompt 3
Pour une campagne de marketing sur les réseaux sociaux de 30 secondes ciblant la génération Z, créons une pièce captivante "UGC Ads" pour un nouvel accessoire de mode. La vidéo nécessite un style visuel tendance et rapide, mettant en scène des influenceurs diversifiés stylisant le produit de manière créative, sur une piste populaire et entraînante. Pour maximiser la portée sur diverses plateformes pour cette campagne marketing, la capacité de "redimensionnement et exportation des formats d'image" de HeyGen est essentielle, garantissant que ce contenu dynamique soit parfait partout.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos lifestyle UGC avec AI

Transformez sans effort vos idées en vidéos de contenu généré par les utilisateurs lifestyle engageantes et authentiques pour toute campagne marketing, en tirant parti de la création alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez votre script
Saisissez le script ou le texte de votre vidéo lifestyle souhaitée. Notre plateforme utilise cette entrée pour générer le récit principal de votre vidéo UGC AI authentique, prête pour la production grâce à notre capacité "Text-to-video from script".
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez un avatar AI qui représente le mieux le thème de votre vidéo lifestyle. Notre collection diversifiée d'"AI avatars" vous permet d'adapter le talent à l'écran à votre contenu.
3
Step 3
Personnalisez et améliorez
Améliorez votre vidéo lifestyle en appliquant les "Contrôles de marque (logo, couleurs)" uniques à votre marque. Personnalisez les éléments pour assurer un message cohérent et une apparence professionnelle pour votre UGC généré par AI.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo lifestyle et sélectionnez votre format de sortie souhaité. Utilisez le "redimensionnement et exportation des formats d'image" pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes de réseaux sociaux, puis téléchargez et partagez votre vidéo UGC AI captivante.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Développez des témoignages clients authentiques

Transformez les histoires de réussite de vos clients en témoignages vidéo convaincants alimentés par AI, renforçant la confiance et la crédibilité avec facilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes de marketing UGC ?

HeyGen est un générateur avancé d'UGC AI qui vous permet de produire rapidement des vidéos UGC AI de haute qualité et des vidéos lifestyle, parfaites pour des campagnes marketing diversifiées. Cela aide à accroître la notoriété de la marque et la conversion e-commerce sur des plateformes comme Instagram et TikTok.

Quels types de contenu UGC puis-je créer avec la plateforme de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme d'UGC, y compris des critiques de produits convaincantes, des vidéos de déballage engageantes et des témoignages authentiques, tous mettant en vedette des avatars AI réalistes. Cela simplifie la création de contenu pour divers besoins sur les réseaux sociaux.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos lifestyle engageantes ?

Oui, HeyGen se spécialise dans l'aide aux marques pour créer des vidéos lifestyle authentiques adaptées à leurs besoins marketing. Nos avatars AI et nos outils robustes facilitent la génération de contenu dynamique qui résonne avec votre public cible sur YouTube et d'autres plateformes.

HeyGen peut-il m'aider à générer des UGC Ads efficacement pour ma marque ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus de création d'UGC Ads percutants, vous permettant de générer des vidéos UGC AI qui captent l'attention et produisent des résultats pour votre campagne marketing. C'est un outil puissant pour les créateurs de contenu et les marques visant à améliorer les performances.

