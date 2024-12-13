Générateur de vidéos UGC lifestyle : Créez des publicités authentiques instantanément

Générez des vidéos de style UGC professionnel et créez des publicités virales sur les réseaux sociaux sans effort avec la fonctionnalité avancée de texte à vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez un tutoriel informatif de 45 secondes pour les créateurs de contenu en herbe, montrant comment générer des vidéos de style UGC professionnel sans avoir besoin d'un gros budget de production. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et éducative, mélangeant des démonstrations enregistrées de l'interface HeyGen avec de courts clips utilisateurs engageants. Une voix off calme et articulée, enrichie de "Sous-titres/captions" pour l'accessibilité, doit guider les spectateurs à travers le processus de sélection des modèles et l'utilisation de la "Bibliothèque de médias/support de stock" pour créer un contenu soigné.
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes spécialement conçue pour les marques de commerce électronique visant à créer des publicités UGC virales en mettant en avant des témoignages de clients. La narration visuelle doit être dynamique et inspirante, avec des transitions rapides entre divers plans d'utilisateurs montrant la satisfaction du produit, tout en maintenant une piste audio énergique et enthousiaste avec un jingle accrocheur. Exploitez les "Templates & scenes" de HeyGen pour structurer efficacement la narration et incorporez des "AI avatars" pour représenter des clients satisfaits, offrant des perspectives variées.
Développez une vidéo concise de 15 secondes de contenu généré par les utilisateurs ciblant les marketeurs numériques occupés, en mettant l'accent sur la rapidité et la facilité de transformer une idée en un actif publiable à l'aide d'un "AI UGC Video Generator". La présentation visuelle doit être moderne et percutante, utilisant des coupes rapides pour démontrer le flux de travail simplifié au sein de HeyGen, culminant en une vidéo finie. Une voix off rapide et directe combinée à une piste électronique moderne et entraînante doit souligner l'efficacité, en utilisant le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour une diffusion multi-plateforme.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos UGC lifestyle

Créez sans effort des vidéos captivantes de style UGC pour les réseaux sociaux et les publicités, transformant vos idées en contenu visuel engageant.

Step 1
Créez votre script ou idée
Commencez par développer votre narration. Utilisez le générateur de script vidéo AI de HeyGen ou saisissez votre propre script pour définir le message central de votre vidéo UGC lifestyle dynamique.
Step 2
Sélectionnez les éléments visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou téléchargez vos propres visuels pour représenter votre marque ou le style de vie souhaité. HeyGen offre un support étendu de bibliothèque de médias/stock pour enrichir votre scène.
Step 3
Ajoutez une voix et un style engageants
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle et personnalisez l'apparence avec des contrôles de branding. Incluez des sous-titres/captions pour accroître l'accessibilité et l'impact pour votre audience.
Step 4
Exportez votre contenu viral
Finalisez votre vidéo de style UGC professionnel et exportez-la dans divers ratios d'aspect optimisés pour des plateformes comme TikTok et autres réseaux sociaux. Créez facilement des publicités UGC virales conçues pour capter l'attention.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en avant les histoires de clients

Créez des témoignages de style UGC professionnel et des vidéos de réussite client pour renforcer la confiance et démontrer la valeur.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités UGC virales efficacement ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos engageantes de style UGC professionnel avec des avatars AI et une fonctionnalité de texte à vidéo, simplifiant le processus de création de publicités UGC virales pour diverses plateformes. Cela rend la création de vidéos AI accessible et rapide pour un contenu captivant.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI UGC efficace pour le contenu lifestyle ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos AI UGC, offrant des avatars AI personnalisables, une génération de voix off réaliste et une vaste bibliothèque de modèles pour créer rapidement des vidéos UGC lifestyle authentiques. Vous pouvez facilement intégrer votre branding pour un look professionnel.

Est-il facile de générer des vidéos de style UGC professionnel avec HeyGen sans compétences avancées en montage vidéo ?

Oui, HeyGen simplifie la création de contenu vidéo UGC. Son interface intuitive et ses fonctionnalités de texte à vidéo permettent à quiconque de créer des vidéos de style UGC professionnel en utilisant des modèles préconstruits et une riche bibliothèque de médias, éliminant le besoin de montage complexe.

HeyGen peut-il répondre aux divers besoins des réseaux sociaux pour les vidéos AI UGC, comme TikTok ?

Absolument, HeyGen est conçu pour soutenir la création de vidéos AI UGC pour diverses plateformes de réseaux sociaux, y compris TikTok. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et les sous-titres automatiques, vous pouvez facilement adapter votre contenu vidéo publicitaire organique pour un engagement optimal sur différents canaux.

