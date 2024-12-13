Générateur de Vidéos Explicatives UGC : Créez des Vidéos AI Engagantes

Produisez des vidéos UGC de haute qualité en quelques minutes grâce à nos capacités de texte à vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les influenceurs des réseaux sociaux et les créateurs de contenu, une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes est nécessaire pour illustrer comment le générateur de vidéos AI de HeyGen augmente considérablement l'engagement des campagnes sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit adopter un style visuel dynamique et rapide avec des couleurs vives et une musique de fond tendance, soulignant le pouvoir des modèles et scènes divers pour produire rapidement du contenu partageable.
Exemple de Prompt 2
Les éducateurs et formateurs d'entreprise peuvent bénéficier d'une vidéo explicative de 60 secondes qui détaille l'efficacité de la création de vidéos explicatives professionnelles avec HeyGen. Adoptant un style visuel professionnel et calme, cette pièce utilisera des graphiques clairs et un support de bibliothèque de médias/stock pertinent, complété par une fonctionnalité de génération de voix off autoritaire pour transmettre efficacement des informations complexes.
Exemple de Prompt 3
Visant à aider les équipes marketing et les marques à lancer de nouveaux produits, un spot viral de 15 secondes est requis pour démontrer la création rapide de vidéos UGC authentiques. L'esthétique doit être ludique et authentique avec des coupes rapides, imitant le contenu généré par les utilisateurs, tout en mettant en avant la capacité de HeyGen à redimensionner et exporter facilement les vidéos pour une compatibilité maximale avec les plateformes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives UGC

Produisez sans effort des vidéos explicatives UGC dynamiques avec des outils alimentés par l'AI, améliorant vos campagnes marketing et l'engagement de votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Engagant
Commencez par rédiger votre script convaincant. Notre plateforme utilise des capacités avancées de texte à vidéo pour transformer votre contenu écrit en une base dynamique pour votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Acteur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'Acteurs AI pour être le visage de votre vidéo explicative. Ces présentateurs numériques réalistes transmettront votre message avec authenticité et clarté.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec des modèles et scènes professionnels. Vous pouvez également générer des voix off au son naturel et ajouter automatiquement des sous-titres/captions pour accroître l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Avec votre script, Acteur AI et visuels en place, générez votre vidéo explicative de haute qualité. Exportez facilement votre création avec un redimensionnement d'aspect pour un ajustement parfait sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Créez des publicités performantes en quelques minutes avec des vidéos AI

Développez rapidement des créations publicitaires convaincantes et efficaces en utilisant des vidéos AI, transformant le contenu UGC en atouts marketing persuasifs.

Questions Fréquemment Posées

Découvrez comment HeyGen simplifie la création de vidéos AI avec des Acteurs AI réalistes.

HeyGen révolutionne la création de vidéos AI en vous permettant de générer des vidéos professionnelles directement à partir d'un script. Vous pouvez choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'Acteurs AI réalistes et personnaliser leur apparence, expressions et gestes pour transmettre parfaitement votre message, rendant la production vidéo efficace et engageante.

Puis-je créer des avatars AI personnalisés pour ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des avatars AI personnalisés qui représentent véritablement leur marque. Il vous suffit de fournir une vidéo de vous-même ou d'un modèle souhaité, et la technologie avancée de HeyGen générera un clone numérique unique prêt à délivrer votre contenu avec authenticité.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des scripts convaincants et des vidéos professionnelles ?

Les capacités intuitives de texte à vidéo de HeyGen transforment vos idées en scripts convaincants, qui sont ensuite animés par des avatars AI de haute qualité et des voix off réalistes. Ce processus simplifié vous assure de créer sans effort des vidéos professionnelles qui résonnent avec votre audience.

Quelles options linguistiques sont disponibles pour les vidéos explicatives créées avec HeyGen ?

HeyGen prend en charge plus de 50 langues, vous permettant de produire des vidéos explicatives avec une portée mondiale. Notre génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques garantissent que votre contenu est accessible et engageant pour des audiences internationales diverses.

