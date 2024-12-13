Générateur de vidéos de contenu UGC pour créer des vidéos virales.

Créez instantanément des vidéos sociales engageantes et virales avec des avatars IA réalistes.

Développez une vidéo de démonstration produit convaincante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment une nouvelle solution logicielle simplifie leurs tâches quotidiennes. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des graphismes épurés et un ton audio amical et optimiste. Utilisez les avatars IA réalistes de HeyGen pour présenter les fonctionnalités clés de manière directe et engageante, rendant la démonstration à la fois innovante et accessible.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo énergique de 30 secondes au style social, conçue pour les gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à créer du contenu UGC viral pour la dernière collection d'une marque de mode. L'esthétique visuelle doit être vibrante et tendance, incorporant des coupes rapides et une musique moderne et entraînante, tandis que l'audio présente une voix off claire et enthousiaste. Exploitez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour assembler rapidement un contenu dynamique qui capte l'attention et stimule l'engagement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux entreprises B2B, détaillant les avantages d'un nouveau service d'analyse de données. Le style visuel doit être clair, professionnel et digne de confiance, utilisant des animations simples et des visualisations de données, complétées par une voix off calme et autoritaire. Employez la génération de voix off robuste de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité de vos acteurs IA choisis, renforçant la crédibilité de vos vidéos générées par IA.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 45 secondes sur l'histoire de la marque personnelle pour les entrepreneurs et influenceurs, présentant leur mission et vision uniques. L'esthétique doit être chaleureuse et authentique, avec un éclairage doux, des décors naturels et un ton audio encourageant et personnel. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre récit en une présentation soignée, mettant en vedette votre avatar IA personnalisé pour favoriser une connexion forte avec votre audience.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de contenu UGC

Transformez sans effort vos idées en vidéos de contenu généré par les utilisateurs captivantes et alimentées par l'IA, conçues pour captiver votre audience et raconter votre histoire.

1
Step 1
Sélectionnez votre avatar IA
Commencez par choisir parmi une gamme diversifiée d'**avatars IA** pour jouer dans votre vidéo, donnant vie à votre script avec un **avatar parlant réaliste**.
2
Step 2
Générez la voix off et peaufinez
Utilisez la génération avancée de **voix off** pour donner vie à votre script, et explorez les options de **synthèse vocale IA** pour personnaliser la voix de votre vidéo.
3
Step 3
Améliorez les visuels avec des médias
Intégrez des visuels captivants en ajoutant des images, des clips vidéo ou de la musique de fond à partir de notre **bibliothèque multimédia/support de stock**, garantissant que vos **vidéos générées par IA** sont dynamiques.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Une fois finalisée, exportez votre **vidéo UGC IA** dans divers formats d'aspect grâce à notre fonctionnalité de **redimensionnement et exportation des formats d'aspect**, prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les témoignages clients

.

Transformez les retours clients en vidéos IA convaincantes, mettant en avant des histoires de réussite authentiques et renforçant la confiance avec les clients potentiels grâce au contenu généré par les utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de contenu UGC virales ?

HeyGen est un générateur de vidéos IA avancé qui vous permet de produire des vidéos sociales engageantes qui ressemblent à du contenu généré par les utilisateurs (UGC) authentique. Avec les outils innovants de HeyGen, vous pouvez créer facilement du contenu UGC viral, renforçant la présence de votre marque sans production complexe.

Puis-je créer un avatar IA personnalisé pour mes vidéos de marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de concevoir des avatars IA personnalisés, offrant un visage unique pour le message de votre marque. Ces avatars parlants réalistes servent d'acteurs IA professionnels, assurant une communication cohérente et engageante dans toutes vos vidéos générées par IA.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo à partir d'un script ?

HeyGen transforme vos scripts vidéo avec l'IA en vidéos soignées sans effort. En utilisant l'IA avancée de synthèse vocale, HeyGen génère des voix off au son naturel et peut les associer à des avatars IA ou à d'autres éléments visuels, accélérant considérablement la création de contenu.

Quels types de vidéos générées par IA puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen offre des capacités étendues pour divers types de vidéos générées par IA, des démonstrations de produits dynamiques aux vidéos de style social, en passant par la transformation d'images en vidéos. Ses fonctionnalités complètes, y compris les contrôles de marque et une riche bibliothèque multimédia, permettent des projets créatifs diversifiés.

