Générateur de vidéos de contenu UGC pour créer des vidéos virales.
Créez instantanément des vidéos sociales engageantes et virales avec des avatars IA réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo énergique de 30 secondes au style social, conçue pour les gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à créer du contenu UGC viral pour la dernière collection d'une marque de mode. L'esthétique visuelle doit être vibrante et tendance, incorporant des coupes rapides et une musique moderne et entraînante, tandis que l'audio présente une voix off claire et enthousiaste. Exploitez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour assembler rapidement un contenu dynamique qui capte l'attention et stimule l'engagement.
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux entreprises B2B, détaillant les avantages d'un nouveau service d'analyse de données. Le style visuel doit être clair, professionnel et digne de confiance, utilisant des animations simples et des visualisations de données, complétées par une voix off calme et autoritaire. Employez la génération de voix off robuste de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité de vos acteurs IA choisis, renforçant la crédibilité de vos vidéos générées par IA.
Imaginez une vidéo de 45 secondes sur l'histoire de la marque personnelle pour les entrepreneurs et influenceurs, présentant leur mission et vision uniques. L'esthétique doit être chaleureuse et authentique, avec un éclairage doux, des décors naturels et un ton audio encourageant et personnel. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre récit en une présentation soignée, mettant en vedette votre avatar IA personnalisé pour favoriser une connexion forte avec votre audience.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités UGC virales.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes générées par IA qui imitent le contenu généré par les utilisateurs pour augmenter l'engagement et les conversions sur les plateformes.
Produisez des vidéos de style social engageantes.
Générez sans effort des vidéos et des clips captivants de style social en quelques minutes, parfaits pour augmenter l'interaction avec l'audience et le partage sur les plateformes sociales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de contenu UGC virales ?
HeyGen est un générateur de vidéos IA avancé qui vous permet de produire des vidéos sociales engageantes qui ressemblent à du contenu généré par les utilisateurs (UGC) authentique. Avec les outils innovants de HeyGen, vous pouvez créer facilement du contenu UGC viral, renforçant la présence de votre marque sans production complexe.
Puis-je créer un avatar IA personnalisé pour mes vidéos de marque avec HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de concevoir des avatars IA personnalisés, offrant un visage unique pour le message de votre marque. Ces avatars parlants réalistes servent d'acteurs IA professionnels, assurant une communication cohérente et engageante dans toutes vos vidéos générées par IA.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo à partir d'un script ?
HeyGen transforme vos scripts vidéo avec l'IA en vidéos soignées sans effort. En utilisant l'IA avancée de synthèse vocale, HeyGen génère des voix off au son naturel et peut les associer à des avatars IA ou à d'autres éléments visuels, accélérant considérablement la création de contenu.
Quels types de vidéos générées par IA puis-je créer avec HeyGen ?
HeyGen offre des capacités étendues pour divers types de vidéos générées par IA, des démonstrations de produits dynamiques aux vidéos de style social, en passant par la transformation d'images en vidéos. Ses fonctionnalités complètes, y compris les contrôles de marque et une riche bibliothèque multimédia, permettent des projets créatifs diversifiés.