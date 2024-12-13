Générateur de Vidéos de Marque UGC Alimenté par l'AI pour un Contenu Viral

Générez des vidéos et publicités UGC AI authentiques en quelques minutes. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour créer du contenu à fort taux de conversion facilement et rapidement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle et élégante de 45 secondes pour les professionnels du marketing cherchant à rationaliser leur production vidéo. Avec une voix off claire et autoritaire, cette vidéo doit démontrer comment HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos AI, utilisant sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer des idées écrites en visuels soignés, en mettant particulièrement en avant l'efficacité de son générateur de script AI pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo énergique et axée sur les tendances de 15 secondes, conçue pour les influenceurs des réseaux sociaux et les créateurs de contenu cherchant à produire rapidement du contenu viral. Avec des visuels vibrants et une piste musicale tendance, cette vidéo doit souligner la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent créer des vidéos UGC AI engageantes en utilisant la génération de voix off de HeyGen, rendant leur contenu remarquable avec un audio percutant sans avoir besoin de configurations d'enregistrement étendues.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité propre et axée sur la conversion de 60 secondes ciblant les entreprises de commerce électronique ayant besoin de matériel promotionnel efficace. Cette vidéo doit maintenir un ton persuasif avec une musique de fond subtile, illustrant comment HeyGen peut simplifier la création de publicités UGC AI convaincantes. Mettez en avant la polyvalence de ses modèles et scènes pour construire rapidement des visuels époustouflants qui stimulent les ventes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Marque UGC

Créez facilement des vidéos de marque UGC engageantes en utilisant l'AI de HeyGen, du script à l'exportation prête pour les réseaux sociaux.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Utilisez notre puissant générateur de script AI pour rédiger rapidement un contenu captivant adapté à votre vidéo de marque UGC.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour incarner le message de votre marque et donner vie à votre vidéo UGC.
3
Step 3
Affinez avec Notre Éditeur
Peaufinez votre vidéo avec l'éditeur intégré, vous permettant d'intégrer des éléments de manière fluide et de perfectionner votre narration.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo AI
Exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être partagée sur des plateformes de réseaux sociaux telles que TikTok, Instagram, Facebook ou YouTube.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Clients

Transformez les témoignages clients en vidéos UGC AI captivantes, renforçant la confiance et démontrant la valeur tangible de la marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de marque UGC ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de marque UGC captivantes. Avec nos avatars AI réalistes, vous pouvez produire un contenu engageant qui résonne authentiquement avec votre audience, le tout sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen offre une suite d'outils créatifs, y compris un générateur de script AI intuitif pour lancer votre contenu. Vous pouvez enrichir vos vidéos avec une bibliothèque musicale diversifiée et intégrer facilement des séquences B-roll pour créer des productions dynamiques et professionnelles.

HeyGen peut-il créer des publicités UGC AI pour diverses plateformes ?

Absolument, HeyGen est spécifiquement conçu pour produire des publicités UGC AI à fort impact, parfaites pour diverses plateformes. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos finalisées optimisées pour TikTok, Instagram, Facebook ou YouTube, assurant une portée et un engagement maximum.

Quelle est la polyvalence de HeyGen pour différents projets vidéo créatifs ?

HeyGen est hautement polyvalent, servant de générateur de vidéos AI complet pour divers projets créatifs. Que vous ayez besoin de contenu marketing professionnel, de vidéos éducatives ou de vidéos UGC AI authentiques, notre plateforme permet une création efficace avec des avatars AI personnalisables et des fonctionnalités d'édition robustes.

