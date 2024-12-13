Générateur de Vidéos de Marque UGC Alimenté par l'AI pour un Contenu Viral
Générez des vidéos et publicités UGC AI authentiques en quelques minutes. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour créer du contenu à fort taux de conversion facilement et rapidement.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo professionnelle et élégante de 45 secondes pour les professionnels du marketing cherchant à rationaliser leur production vidéo. Avec une voix off claire et autoritaire, cette vidéo doit démontrer comment HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos AI, utilisant sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer des idées écrites en visuels soignés, en mettant particulièrement en avant l'efficacité de son générateur de script AI pour une création de contenu rapide.
Produisez une vidéo énergique et axée sur les tendances de 15 secondes, conçue pour les influenceurs des réseaux sociaux et les créateurs de contenu cherchant à produire rapidement du contenu viral. Avec des visuels vibrants et une piste musicale tendance, cette vidéo doit souligner la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent créer des vidéos UGC AI engageantes en utilisant la génération de voix off de HeyGen, rendant leur contenu remarquable avec un audio percutant sans avoir besoin de configurations d'enregistrement étendues.
Concevez une publicité propre et axée sur la conversion de 60 secondes ciblant les entreprises de commerce électronique ayant besoin de matériel promotionnel efficace. Cette vidéo doit maintenir un ton persuasif avec une musique de fond subtile, illustrant comment HeyGen peut simplifier la création de publicités UGC AI convaincantes. Mettez en avant la polyvalence de ses modèles et scènes pour construire rapidement des visuels époustouflants qui stimulent les ventes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo AI à Fort Impact.
Générez rapidement des publicités UGC AI performantes et des vidéos de marque, augmentant considérablement l'efficacité et la portée de votre campagne.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez facilement des vidéos et clips courts pour les réseaux sociaux, augmentant la visibilité de la marque et l'interaction avec l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de marque UGC ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de marque UGC captivantes. Avec nos avatars AI réalistes, vous pouvez produire un contenu engageant qui résonne authentiquement avec votre audience, le tout sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen offre une suite d'outils créatifs, y compris un générateur de script AI intuitif pour lancer votre contenu. Vous pouvez enrichir vos vidéos avec une bibliothèque musicale diversifiée et intégrer facilement des séquences B-roll pour créer des productions dynamiques et professionnelles.
HeyGen peut-il créer des publicités UGC AI pour diverses plateformes ?
Absolument, HeyGen est spécifiquement conçu pour produire des publicités UGC AI à fort impact, parfaites pour diverses plateformes. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos finalisées optimisées pour TikTok, Instagram, Facebook ou YouTube, assurant une portée et un engagement maximum.
Quelle est la polyvalence de HeyGen pour différents projets vidéo créatifs ?
HeyGen est hautement polyvalent, servant de générateur de vidéos AI complet pour divers projets créatifs. Que vous ayez besoin de contenu marketing professionnel, de vidéos éducatives ou de vidéos UGC AI authentiques, notre plateforme permet une création efficace avec des avatars AI personnalisables et des fonctionnalités d'édition robustes.