Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel dynamique de 45 secondes pour les marketeurs e-commerce, démontrant comment générer des publicités UGC convaincantes. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et rapide avec de la musique tendance, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide et des sous-titres/captions automatisés pour assurer une portée maximale, soulignant le pouvoir des vidéos UGC pour la conversion.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour les agences de marketing digital, détaillant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI. Le style visuel et audio doit être élégant et professionnel, incorporant des médias de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, transformant des concepts complexes en vidéos AI engageantes directement à partir de texte-à-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité sociale de 15 secondes pour les créateurs de contenu, mettant en avant la facilité de réutilisation du contenu pour différentes plateformes. Ce clip rapide doit être visuellement frappant avec une esthétique propre et moderne et un audio entraînant, mettant en avant le redimensionnement d'aspect et les exports de HeyGen pour optimiser une seule vidéo explicative de marque UGC pour divers canaux, avec des sous-titres/captions clairs pour une visualisation silencieuse.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives de Marque UGC

Créez facilement des vidéos explicatives de marque UGC engageantes avec AI, du script à l'exportation finale, captivant votre audience en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar AI
Écrivez ou collez votre script et sélectionnez un avatar AI pour présenter le message de votre marque avec une livraison authentique.
2
Step 2
Choisissez les Visuels et Scènes
Sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes personnalisables pour construire la narration visuelle de votre vidéo explicative.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et Sous-titres
Générez des voix off naturelles directement à partir de votre texte et incluez des sous-titres automatiques pour une accessibilité améliorée.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding comme les logos et les couleurs, puis exportez votre vidéo UGC de haute qualité dans le format souhaité pour le partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Récits de Succès Client

Développez des vidéos AI engageantes pour présenter efficacement des récits de succès client convaincants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos explicatives de marque UGC engageantes ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos UGC authentiques et des vidéos explicatives dynamiques sans effort grâce à son générateur de vidéos AI avancé et ses avatars AI personnalisables. Vous pouvez rapidement donner vie à l'histoire de votre marque sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes pour divers contenus marketing ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI et des acteurs AI hautement réalistes qui peuvent être adaptés pour transmettre votre message à travers divers vidéos marketing, démonstrations de produits et même publicités UGC. Ces présentateurs numériques enrichissent votre contenu avec des voix off expressives et des capacités de script-à-vidéo fluides.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour simplifier la production vidéo et la création de contenu en masse ?

HeyGen simplifie la création de contenu en masse avec une vaste bibliothèque de modèles et de scènes, permettant la production rapide de vidéos entièrement montées. Son générateur de script intégré et sa bibliothèque de médias robuste soutiennent de manière transparente l'ensemble de votre flux de travail marketing pour une efficacité maximale.

Comment puis-je assurer la cohérence de la marque lors de la création de vidéos AI avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer facilement les éléments de votre kit de marque tels que les logos et les couleurs directement dans vos vidéos AI. Cela garantit que tout votre contenu, des vidéos de témoignages aux vidéos explicatives de produits, maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

