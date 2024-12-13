Générateur d'Explainer de Marque UGC : Créez des Vidéos qui Captivent

Générez facilement des explainers de marque UGC à fort taux de conversion. Créez instantanément des vidéos captivantes en utilisant de puissants avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vous avez du mal à créer du contenu qui arrête le défilement et capte l'attention ? Cette vidéo de 45 secondes, conçue pour les spécialistes du marketing digital et les créateurs de contenu, démontre comment le générateur de vidéos UGC AI de HeyGen peut révolutionner vos campagnes. Elle doit adopter un style visuel moderne et dynamique avec une voix off engageante et professionnelle, mettant en avant l'intégration fluide des avatars AI pour présenter des récits captivants. Obtenez un impact maximal avec un minimum d'effort, transformant votre processus créatif.
Exemple de Prompt 2
Boostez votre présence en ligne avec une vidéo de 60 secondes démontrant comment créer des publicités à fort taux de conversion en utilisant des publicités UGC authentiques. Destinée aux entreprises de commerce électronique et aux agences de publicité, cette pièce nécessite un style visuel conversationnel et authentique, peut-être en présentant un utilisateur réel (ou un avatar AI conçu pour lui ressembler) accompagné de sons de fond naturels. Exploitez la puissante génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche personnelle, garantissant que votre message soit entendu haut et fort et génère des résultats.
Exemple de Prompt 3
Découvrez la puissance d'une plateforme de création de contenu alimentée par l'AI avec une vidéo de 30 secondes explorant ses applications pour les démonstrations de produits et les vidéos de témoignages. Cette suggestion cible les chefs de produit et les équipes de réussite client, nécessitant une esthétique visuelle informative, propre et professionnelle avec une narration claire et concise. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour assembler rapidement un contenu soigné qui éduque et persuade efficacement votre audience.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur d'Explainer de Marque UGC

Produisez rapidement des explainers de marque authentiques et engageants avec l'AI, transformant votre message produit en contenu captivant en quelques clics.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par générer un récit convaincant en utilisant la Génération de Script AI de HeyGen. Entrez simplement les détails de votre marque et les informations sur le produit, et notre AI rédigera un script persuasif pour votre explainer de marque UGC.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'Avatars AI pour représenter votre marque. Ces acteurs numériques donnent vie à votre script, assurant une livraison relatable et authentique pour votre explainer UGC.
3
Step 3
Appliquez l'Esthétique de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des Modèles de Vidéos UGC préconçus. Personnalisez les couleurs, les polices et intégrez le logo de votre marque en utilisant nos contrôles de marque pour garantir un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez pour un Impact
Finalisez votre vidéo avec des options de redimensionnement d'aspect-ratio et d'exportation fluides. Votre nouvel explainer de marque UGC est maintenant prêt à être déployé en tant que publicités à fort taux de conversion sur les plateformes de votre choix.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages Authentiques

.

Créez facilement des vidéos de témoignages convaincantes pour mettre en avant le succès de vos clients et renforcer la confiance envers votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités UGC à fort taux de conversion ?

HeyGen sert de générateur avancé de vidéos UGC AI, permettant aux utilisateurs de produire du contenu captivant pour des publicités à fort taux de conversion. Sa plateforme de création de contenu alimentée par l'AI simplifie l'ensemble du processus, de la génération de script AI à la finalisation de la vidéo, rendant les publicités UGC efficaces accessibles.

HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos de témoignages authentiques et des démonstrations de produits ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos UGC efficace conçu pour créer des vidéos de témoignages convaincantes et des démonstrations de produits engageantes. Vous pouvez exploiter ses Avatars & Acteurs AI et Clones de Voix & Voix Off pour réaliser rapidement des vidéos explicatives de marque UGC de qualité professionnelle.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour une production efficace de vidéos UGC ?

HeyGen permet aux créateurs de bénéficier de capacités AI robustes comme la Génération de Script AI, permettant la création de texte en vidéo avec des Avatars & Acteurs AI réalistes. Cette plateforme de création de contenu alimentée par l'AI fournit également des Clones de Voix & Voix Off, accélérant considérablement la production de divers contenus vidéo UGC.

Comment puis-je maintenir une cohérence de marque dans mes vidéos UGC créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets pour garantir que votre contenu vidéo UGC s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Les utilisateurs peuvent personnaliser les vidéos avec leur logo et leurs couleurs de marque, en utilisant divers Modèles de Vidéos UGC et le support de la bibliothèque de médias pour créer des vidéos explicatives soignées et conformes à la marque.

