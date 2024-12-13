Votre Solution Ultime pour Créer des Vidéos Publicitaires UGC

Générez facilement des publicités UGC AI de haute qualité en utilisant de puissants avatars AI.

Créez une publicité de 30 secondes de contenu généré par les utilisateurs montrant la facilité de création de vidéos avec le créateur de vidéos publicitaires HeyGen, ciblant les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent développer leur présence en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel vibrant et amical avec une bande sonore entraînante et encourageante, mettant en vedette une gamme diversifiée d'Avatars AI pour démontrer l'attrait mondial et la personnalisation des messages.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo produit de 45 secondes adaptée aux marques de commerce électronique, soulignant comment HeyGen simplifie la création de vidéos AI de haute qualité sans une équipe de production complète. Maintenez une esthétique visuelle élégante et professionnelle avec une génération de voix off claire et autoritaire expliquant les caractéristiques et avantages clés, visant à convertir les spectateurs en clients fidèles.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de campagne marketing de 60 secondes pour les réseaux sociaux démontrant la puissance des publicités UGC AI pour les agences et les professionnels du marketing cherchant à augmenter l'engagement. Le style visuel doit être dynamique et rapide, accompagné d'une musique de fond énergique, utilisant la capacité de HeyGen de transformer rapidement des concepts créatifs en contenu vidéo convaincant à partir de scripts.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo tutorielle de 20 secondes pour les influenceurs des réseaux sociaux et les utilisateurs aspirants du créateur de vidéos publicitaires UGC, démontrant comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen assure l'accessibilité et l'engagement. Le style visuel doit être clair et instructif, avec une narration audio amicale et claire, soulignant la simplicité d'ajouter des superpositions de texte professionnelles à tout projet vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires UGC

Transformez facilement vos idées en publicités de contenu généré par les utilisateurs (UGC) captivantes en utilisant l'AI, conçues pour capter l'attention et stimuler l'engagement pour vos campagnes marketing.

1
Step 1
Créez Votre Script Publicitaire
Commencez par écrire ou coller votre 'script' publicitaire. Notre plateforme utilise une technologie avancée de 'Texte-à-vidéo à partir de script' pour convertir instantanément votre texte en scènes vidéo dynamiques, formant la base de votre publicité UGC.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Donnez vie à votre publicité en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir comme votre porte-parole, donnant une touche humaine à votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez le récit de votre publicité avec une 'génération de voix off' professionnelle, assurant que votre message soit clair et engageant. Affinez davantage votre vidéo en ajoutant des sous-titres et en appliquant le style visuel unique de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Publicité UGC
Une fois votre vidéo perfectionnée, 'exportez'-la facilement dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Vos 'publicités UGC AI' prêtes à être publiées sont maintenant prêtes à élever votre campagne marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Transformez les témoignages clients en vidéos convaincantes alimentées par l'AI, renforçant la confiance et stimulant les conversions pour votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma campagne marketing avec l'AI ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos AI captivantes pour votre campagne marketing en utilisant des Avatars AI réalistes et des Acteurs AI. Transformez facilement un simple script en contenu vidéo engageant, boostant votre production créative pour toute campagne marketing.

Quel type de vidéos produit puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen sert de créateur avancé de vidéos publicitaires UGC, vous permettant de produire des vidéos produit de haute qualité et des publicités UGC AI. Notre plateforme vous aide à mettre en valeur vos offres avec des visuels dynamiques et des voix off professionnelles.

HeyGen peut-il prendre en charge divers éléments créatifs pour mes vidéos ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent qui inclut une riche bibliothèque musicale et des options pour des sous-titres automatiques. Vous pouvez également ajouter facilement des séquences B-roll et localiser vos vidéos dans toutes les langues pour atteindre un public mondial.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour les créateurs ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création vidéo, permettant aux créateurs de se concentrer sur leur vision créative. Avec des outils intuitifs, vous pouvez rapidement générer des vidéos AI, assurant un produit final professionnel sans montage complexe.

