Créez une publicité de 30 secondes de contenu généré par les utilisateurs montrant la facilité de création de vidéos avec le créateur de vidéos publicitaires HeyGen, ciblant les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent développer leur présence en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel vibrant et amical avec une bande sonore entraînante et encourageante, mettant en vedette une gamme diversifiée d'Avatars AI pour démontrer l'attrait mondial et la personnalisation des messages.

Générer une Vidéo