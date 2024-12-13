Créez une vidéo convaincante d'une minute démontrant comment un entrepreneur occupé peut rapidement devenir un créateur de vidéos Twitter compétent sans avoir besoin de télécharger de logiciel. Le public cible est constitué de propriétaires de petites entreprises et de professionnels du marketing à la recherche de solutions efficaces pour la création de contenu. Visuellement, la vidéo doit présenter des enregistrements d'écran propres et professionnels de l'interface HeyGen, accompagnés d'une bande sonore entraînante et encourageante. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour montrer l'assemblage rapide de vidéos, en soulignant la facilité d'utilisation.

Générer une Vidéo