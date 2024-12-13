Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos de clips Twitch en exploitant l'intelligence artificielle pour générer automatiquement des clips, facilitant ainsi la production de contenu prêt pour des plateformes telles que TikTok, Reels ou Shorts. Avec des fonctionnalités telles que la sélection automatique des moments clés par l'IA et des sous-titres automatiques, HeyGen assure que vos clips soient engageants et techniquement impeccables.