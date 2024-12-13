Créateur de Vidéos de Soutien au Tutorat : Stimulez l'Engagement des Élèves
Créez rapidement des vidéos pédagogiques engageantes pour votre service de tutorat en utilisant des avatars AI pour personnaliser les leçons.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo pédagogique de 60 secondes expliquant un concept mathématique complexe de manière claire et concise. Destinée aux lycéens ayant des difficultés avec le sujet, la vidéo doit présenter un style visuel épuré et minimaliste avec des superpositions de texte animées et une voix articulée et calme. Exploitez la fonction Texte-à-vidéo à partir du script pour générer efficacement le contenu principal, en veillant à l'exactitude des sous-titres pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes pour un centre de tutorat, mettant en avant ses méthodes d'enseignement modernes et son environnement de soutien. Cette vidéo est destinée aux administrateurs scolaires et aux éducateurs potentiels, avec un design visuel vibrant et énergique et une musique de fond entraînante. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour une production rapide et intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer l'attrait visuel.
Créez une courte vidéo engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux invitant les étudiants universitaires à une session d'étude ou un atelier en ligne gratuit. La vidéo doit avoir un style visuel rapide et contemporain avec des graphismes audacieux et une voix off vivante et encourageante. Optimisez le résultat en utilisant le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que le message atteigne efficacement le public cible.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les Programmes de Tutorat.
Développez et distribuez facilement du contenu éducatif engageant, élargissant votre portée à une base d'étudiants mondiale.
Améliorer l'Engagement d'Apprentissage.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos pédagogiques dynamiques et personnalisées qui améliorent considérablement l'engagement et la rétention des connaissances des élèves.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives captivantes ?
HeyGen permet aux éducateurs de créer des "vidéos éducatives" captivantes en utilisant des "avatars AI" réalistes et une "capacité avancée de texte-à-vidéo". Cela permet une "création de script" efficace et la personnalisation des vidéos pour répondre parfaitement à vos besoins en "contenu éducatif".
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un choix idéal pour les "vidéos promotionnelles pour les services de tutorat" ?
HeyGen est un "créateur de vidéos de soutien au tutorat" idéal, offrant des fonctionnalités telles que des "modèles" personnalisables, des "avatars AI" et des "contrôles de marque" pour produire des "vidéos promotionnelles professionnelles pour les services de tutorat". Cela vous aide à commercialiser efficacement vos services et à engager des étudiants potentiels à travers des "vidéos sur les réseaux sociaux".
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme la "génération de voix off" et les "sous-titres" pour mes "vidéos pédagogiques" ?
Oui, HeyGen améliore les "vidéos pédagogiques" avec une "génération de voix off" sophistiquée et des capacités robustes de "sous-titres multilingues". Cela garantit que votre "contenu éducatif" est accessible et engageant pour un public étudiant diversifié.
HeyGen est-il une "plateforme vidéo AI" facile à utiliser pour les enseignants et les tuteurs ?
HeyGen est conçu comme une "plateforme vidéo AI" incroyablement facile à utiliser, parfaite pour les enseignants et les tuteurs. Son "outil basé sur le web" permet une "création rapide de vidéos éducatives" à partir de texte ou de scripts, rendant le processus efficace et accessible pour tous.