Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo tutorielle convaincante de 45 secondes présentant des techniques de gestion du temps efficaces, parfaites pour les jeunes professionnels désireux d'améliorer leur productivité. Utilisez les sous-titres précis de HeyGen pour mettre en évidence les étapes clés, en veillant à ce que le style visuel professionnel et dynamique transmette efficacement l'information dans cette vidéo essentielle.
Pour les enseignants du primaire introduisant le changement climatique, conceptualisez une vidéo pédagogique vibrante de 30 secondes conçue pour éveiller la curiosité. Utilisez les modèles et scènes riches de HeyGen et le support varié de la bibliothèque de médias/stock pour créer un récit visuel coloré et ludique avec une bande sonore optimiste, rendant les sujets complexes accessibles aux jeunes élèves.
Expliquez les fondamentaux du marketing digital dans une vidéo eLearning raffinée de 60 secondes, ciblant les apprenants adultes suivant des cours en ligne. Cette pièce exploitera la capacité de texte à vidéo alimentée par l'IA de HeyGen pour générer une présentation sophistiquée et minimaliste avec une voix off fluide et autoritaire, garantissant que les concepts complexes sont distillés dans un format facilement digestible.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée du Contenu Éducatif.
Produisez rapidement du contenu vidéo éducatif, y compris des cours en ligne et des vidéos pédagogiques, pour atteindre un public plus large d'étudiants à l'échelle mondiale.
Améliorer l'Engagement des Apprenants.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos tutoriels dynamiques qui augmentent l'engagement des étudiants et améliorent la rétention des connaissances dans toute session de tutorat.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives ?
HeyGen transforme les scripts en vidéos éducatives engageantes en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo alimentée par l'IA et les avatars AI, ce qui en fait un créateur de vidéos éducatives idéal pour les enseignants et le contenu eLearning. Cette plateforme fournit des modèles de vidéos et la génération de voix off pour simplifier votre processus créatif.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos pédagogiques efficaces ?
HeyGen propose des outils complets pour les vidéos pédagogiques, y compris des modèles de vidéos personnalisables et des sous-titres AI pour améliorer la clarté. Vous pouvez facilement produire des vidéos tutoriels de haute qualité pour les étudiants ou les cours en ligne avec des scènes dynamiques et l'intégration de la bibliothèque de médias.
HeyGen peut-il aider à personnaliser et à marquer mes vidéos de session de tutorat ?
Absolument, HeyGen vous permet de créer des vidéos de session de tutorat professionnelles avec des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et des couleurs spécifiques. En tant qu'éditeur vidéo AI, il garantit que vos vidéos explicatives reflètent votre style unique et votre professionnalisme.
Comment HeyGen rend-il la création de vidéos accessible à tous ?
HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos avec un design intuitif et une fonctionnalité de texte à vidéo alimentée par l'IA, permettant à quiconque de créer un contenu captivant. Son support étendu de bibliothèque de médias/stock et ses fonctionnalités de redimensionnement d'aspect ratio rendent la production vidéo professionnelle simple.