Générateur de Vidéos de Sessions de Tutorat : Créez des Leçons Engagantes Rapidement

Créez facilement des guides d'étude vidéo engageants et des vidéos tutoriels à partir de vos scripts, augmentant l'engagement des étudiants grâce à la conversion texte-en-vidéo puissante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un "guide d'étude vidéo engageant de 90 secondes" pour les tuteurs en ligne afin d'aider les étudiants universitaires à se préparer aux examens, avec un ton professionnel et amical et un style visuel informatif, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et une génération de voix off de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo éducative animée de 45 secondes" pour les élèves de l'école primaire, expliquant un concept scientifique comme la photosynthèse avec un style visuel et audio ludique, coloré et facile à comprendre, en incorporant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels vibrants et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une "vidéo explicative de 75 secondes" pour vos collègues éducateurs, présentant une méthode d'enseignement innovante avec une esthétique visuelle moderne, concise et professionnelle, assurant une compatibilité multi-plateforme grâce à la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Sessions de Tutorat

Créez facilement des guides d'étude vidéo engageants et personnalisés et des leçons en utilisant l'AI, transformant votre approche pédagogique pour un meilleur engagement des étudiants.

1
Step 1
Créez Votre Script de Leçon
Commencez par coller votre script de session de tutorat directement dans la plateforme pour exploiter notre puissante génération texte-en-vidéo, transformant automatiquement votre texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Tuteur Virtuel
Choisissez parmi notre collection diversifiée d'avatars AI pour présenter votre leçon, ajoutant un visage professionnel et engageant à votre contenu vidéo éducatif.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels & de l'Audio
Élevez votre vidéo en ajoutant une génération de voix off personnalisée, en intégrant des animations ou en incorporant des diagrammes, assurant que chaque détail soutient un contenu d'apprentissage visuel efficace.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Exportez facilement votre vidéo de tutorat complétée dans divers formats, assurant qu'elle est prête pour la distribution sur des cours en ligne, des plateformes LMS ou des réseaux sociaux pour maximiser l'engagement des étudiants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Complexes

Transformez des concepts complexes en leçons vidéo claires et digestes, améliorant la compréhension et rendant le contenu éducatif plus accessible pour les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu éducatif et mes guides d'étude vidéo ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer des vidéos éducatives engageantes et des guides d'étude vidéo dynamiques en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de conversion texte-en-vidéo. Vous pouvez transformer des scripts en contenu visuellement riche, en exploitant la génération de voix off pour des explications claires et un meilleur engagement des étudiants.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos tutoriels efficace pour les cours en ligne ?

HeyGen est un créateur de vidéos tutoriels efficace grâce à sa plateforme intuitive alimentée par l'AI, offrant de nombreux modèles et outils pour simplifier la création. Produisez facilement des vidéos tutoriels et explicatives de haute qualité, rendant les sujets complexes accessibles pour les cours en ligne et la formation.

Puis-je personnaliser les aspects visuels de mes vidéos de sessions de tutorat avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos de sessions de tutorat. Vous pouvez appliquer des contrôles de branding, ajouter des superpositions de texte dynamiques, incorporer des animations et utiliser une bibliothèque de médias complète pour créer un contenu d'apprentissage visuel unique et engageant.

HeyGen prend-il en charge l'enregistrement d'écran pour créer un contenu de leçon détaillé ?

Oui, HeyGen inclut un enregistreur d'écran et de webcam intégré, parfait pour capturer un contenu de leçon détaillé ou des démonstrations de logiciels. Combinez cela avec des avatars AI et des sous-titres/captions automatiques pour produire des vidéos tutoriels éducatives professionnelles et accessibles.

