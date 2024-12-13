Créateur de Vidéos Promo pour Tuteurs : Créez des Promos Engagantes Rapidement

Produisez sans effort des vidéos éducatives époustouflantes pour vos campagnes marketing avec des voix off AI et des modèles personnalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité engageante de 45 secondes sur les réseaux sociaux, adaptée aux éducateurs en ligne et aux services de tutorat établis cherchant à élargir leur audience. Cette vidéo doit comporter des montages dynamiques et rapides avec des couleurs vives et une bande sonore tendance, présentant les services de l'éducateur via des "avatars AI" expressifs. Mettez en avant le "Redimensionnement et exportation des formats" de HeyGen pour une adaptation fluide sur toutes les plateformes, le positionnant comme un "créateur de vidéos éducatives" idéal pour une portée plus large sur les "réseaux sociaux".
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative soignée de 60 secondes conçue pour les institutions éducatives ou les grands centres de tutorat, détaillant un programme académique spécifique ou une méthodologie d'enseignement. Employez un style visuel propre et informatif, en incorporant du texte animé pour souligner les points clés, complété par une musique de fond professionnelle et une "Génération de voix off" autoritaire. Cette vidéo doit transmettre efficacement des informations complexes, soutenues par des "Sous-titres/captions" pour l'accessibilité, démontrant la puissance des "vidéos explicatives" enrichies par des "voix off AI" sophistiquées.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 15 secondes ciblée sur les tuteurs de matières spécialisées, visant à capturer rapidement l'intérêt et à mettre en avant une expertise unique. Le style visuel doit être moderne et direct, avec des images académiques spécifiques au domaine du tuteur, soutenues par une bande sonore entraînante et motivante. Illustrez la personnalisation rapide possible grâce aux "Modèles & scènes" étendus de HeyGen, permettant aux utilisateurs de produire rapidement un "créateur de vidéos promo en ligne" qui se démarque, en exploitant des "modèles de vidéos de tutorat" spécialisés.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo pour Tuteurs

Créez sans effort des vidéos promo professionnelles pour le tutorat avec les outils intuitifs et les capacités AI de HeyGen, conçus pour attirer de nouveaux étudiants et développer votre présence en ligne.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de modèles de vidéos de tutorat conçus professionnellement pour lancer votre processus de création, assurant un aspect soigné dès le départ avec les Modèles & scènes de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Utilisez l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour incorporer votre image de marque, texte et médias, en tirant parti de la vaste bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour les éléments visuels.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Améliorez votre vidéo promotionnelle avec des voix off AI de haute qualité et au son naturel à partir de votre script. Choisissez parmi diverses voix pour correspondre au ton de votre marque en utilisant la Génération de voix off de HeyGen.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo promo pour le tutorat terminée dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes, puis partagez-la sur vos réseaux sociaux en utilisant le Redimensionnement et exportation des formats de HeyGen.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Stimulez l'Engagement avec des Vidéos sur les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des clips vidéo captivants optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux afin de promouvoir votre expertise en tutorat et d'engager des étudiants potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos promo engageantes pour mes cours en ligne ?

HeyGen est un créateur de vidéos éducatives idéal, offrant une large gamme de modèles et un éditeur intuitif par glisser-déposer pour concevoir des vidéos promo captivantes pour le tutorat. Vous pouvez facilement ajouter du texte animé et des éléments visuels pour mettre en valeur vos cours en ligne efficacement.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour une expérience de créateur de vidéos éducatives améliorée ?

HeyGen utilise une AI avancée pour améliorer votre expérience de créateur de vidéos éducatives avec des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité. Cela vous permet de produire du contenu vidéo professionnel sans avoir besoin d'enregistrer votre propre voix ou d'apparaître à l'écran, parfait pour les vidéos explicatives.

HeyGen est-il un créateur de vidéos promo en ligne efficace pour les campagnes de marketing sur les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen sert de créateur de vidéos promo en ligne très efficace, permettant une création rapide de contenu pour les campagnes de marketing sur les réseaux sociaux. Son interface conviviale et ses outils de montage vidéo robustes garantissent une production rapide et une distribution facile.

HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos promotionnelles scolaires professionnelles ?

Oui, HeyGen est une excellente plateforme pour créer des vidéos promotionnelles scolaires professionnelles et du contenu pour les cours en ligne. Avec l'accès à divers modèles, contrôles de marque et une bibliothèque multimédia, vous pouvez produire constamment des visuels de haute qualité et percutants pour vos campagnes marketing.

