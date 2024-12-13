Créateur de Vidéos de Leçons de Tutoriel : Créez du Contenu Éducatif Engagé

Transformez vos scripts de leçons en vidéos éducatives captivantes plus rapidement que jamais grâce à nos capacités avancées de texte en vidéo.

Créez une vidéo éducative captivante de 45 secondes destinée aux élèves de la maternelle à la terminale et à leurs parents, présentant un concept scientifique complexe de manière simple et engageante. Exploitez la riche bibliothèque de Modèles et scènes de HeyGen pour construire des visuels animés et lumineux, complétés par une voix off amicale et claire et une musique de fond entraînante et inspirante pour garder l'attention des jeunes apprenants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle informative de 60 secondes destinée aux éducateurs et aux étudiants maîtrisant de nouvelles compétences en technologie éducative, comme l'utilisation d'une application de classe spécifique. Cette vidéo doit présenter des visuels de style enregistrement d'écran propres avec des annotations précises à l'écran, une voix off professionnelle et calme, et une musique de fond minimaliste, améliorée par les Sous-titres/captions fiables de HeyGen pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux afin d'attirer les futurs étudiants universitaires et leurs familles avec une visite virtuelle vibrante du campus. Utilisez des plans cinématographiques de la vie sur le campus, mettant en vedette des avatars AI enthousiastes comme guides étudiants, sur fond de musique moderne et inspirante, assurant une portée maximale avec le redimensionnement et les exports de format d'image de HeyGen pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de collecte de fonds convaincante de 60 secondes ciblant les donateurs, les anciens élèves et les parties prenantes de la communauté, mettant en lumière l'impact des récentes initiatives éducatives. Ce récit doit adopter une approche visuelle de style documentaire émotionnel avec des témoignages sincères et des visuels percutants, soutenus par une partition orchestrale émouvante et une voix off persuasive générée sans effort grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Leçons de Tutoriel

Créez des vidéos éducatives engageantes et efficaces avec facilité, transformant des concepts complexes en leçons claires et digestes pour vos étudiants.

1
Step 1
Créez la Structure de Votre Leçon
Commencez par sélectionner parmi nos divers modèles et scènes pour organiser vos points d'enseignement. Cette base vous aide à créer une vidéo de leçon de tutorat captivante sans effort.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Éducatif
Donnez vie à vos leçons en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour générer un contenu parlé dynamique. Cela transforme vos notes en vidéos éducatives engageantes.
3
Step 3
Améliorez l'Accessibilité et les Visuels
Améliorez la compréhension et la portée en générant des sous-titres/captions précis pour tout votre contenu parlé. Rendez votre création de vidéo tutorielle inclusive et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Optimisez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme avec le redimensionnement et les exports de format d'image. Partagez facilement votre contenu vidéo fini pour atteindre un public plus large d'étudiants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier le Contenu Éducatif Complexe

Transformez des sujets difficiles en vidéos éducatives facilement compréhensibles, rendant les leçons complexes accessibles et plus claires pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les projets créatifs ?

HeyGen offre une plateforme puissante pour la création de vidéos simplifiée, permettant aux utilisateurs d'exploiter des modèles de vidéos personnalisés et des avatars AI pour donner vie à leur vision rapidement et professionnellement. Son interface intuitive vous aide à produire du contenu vidéo engageant efficacement, que ce soit pour des vidéos de collecte de fonds ou des visites virtuelles de campus.

HeyGen est-il un créateur de vidéos éducatives efficace pour les leçons de tutorat ?

Absolument, HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos éducatives, parfait pour créer des vidéos de leçons de tutorat dynamiques. Utilisez des avatars AI, la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, et les capacités de génération de voix off pour offrir un contenu éducatif engageant et cohérent pour toute application de classe.

Quelles capacités principales font de HeyGen un puissant éditeur vidéo AI ?

HeyGen exploite une AI avancée pour une production vidéo sans faille, avec des avatars AI réalistes, la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, et une génération de voix off robuste. Ces outils en font un éditeur vidéo AI très efficace pour divers besoins de contenu vidéo, y compris les vidéos tutoriels et le contenu pour les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il aider les entreprises à créer du contenu vidéo de marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, y compris la possibilité d'ajouter votre logo et de personnaliser les couleurs, garantissant que tout votre contenu vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également inclure des sous-titres pour l'accessibilité et le professionnalisme, et utiliser une fonctionnalité de filigrane pour une protection supplémentaire.

