Créez une vidéo éducative captivante de 45 secondes destinée aux élèves de la maternelle à la terminale et à leurs parents, présentant un concept scientifique complexe de manière simple et engageante. Exploitez la riche bibliothèque de Modèles et scènes de HeyGen pour construire des visuels animés et lumineux, complétés par une voix off amicale et claire et une musique de fond entraînante et inspirante pour garder l'attention des jeunes apprenants.

