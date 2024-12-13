Créez une vidéo éducative animée de 45 secondes, conçue pour les éducateurs et créateurs de contenu novices en outils d'IA, démontrant comment transformer un script simple en une leçon captivante. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des superpositions de texte dynamiques et des graphiques illustratifs, le tout narré par une voix off amicale et engageante générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Mettez en avant le processus fluide de conversion du texte en vidéo à partir du script.

