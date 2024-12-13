Créez avec le Leader des Créateurs de Vidéos Tutoriels pour Logiciels

Générez facilement des vidéos tutoriels de qualité professionnelle pour les logiciels en utilisant des avatars AI et des outils conviviaux.

Créez une vidéo tutorielle captivante de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu en herbe, démontrant comment commencer rapidement à utiliser HeyGen pour leurs premières vidéos 'comment faire'. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec un avatar humain AI guidant les spectateurs avec enthousiasme à travers les étapes de base, accompagné d'une voix off encourageante et dynamique. Cette vidéo mettra en avant la puissance des avatars AI pour rendre la création de contenu accessible et engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un tutoriel précis de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, détaillant une fonctionnalité spécifique d'un nouveau logiciel de comptabilité en utilisant la capacité innovante de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script. La présentation visuelle doit être claire et concise, avec des superpositions de texte animées et des enregistrements d'écran ciblés, soutenus par une voix off professionnelle et facile à comprendre. Cet exemple de 'créateur de vidéos tutoriels pour logiciels' montrera comment la génération de vidéos AI simplifie les explications complexes.
Exemple de Prompt 2
Concevez un tutoriel promotionnel élégant de 30 secondes pour les équipes marketing, illustrant comment elles peuvent rapidement créer des vidéos tutoriels de qualité professionnelle pour des démonstrations de produits en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen. Le style visuel doit être moderne et rapide, incorporant des transitions dynamiques et une musique de fond vibrante, avec des mises en évidence de texte à l'écran rapides. Cette suggestion met l'accent sur l'utilisation de modèles vidéo pour un contenu efficace et soigné.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo éducative engageante de 75 secondes destinée aux éducateurs expliquant des concepts de logiciels visuels, en tirant parti de la bibliothèque multimédia complète de HeyGen. Le style visuel et audio doit être informatif et riche visuellement, incorporant des photos et vidéos de stock de haute qualité pour illustrer des idées abstraites, accompagné d'une voix off calme et autoritaire. Cette application de 'logiciel de création vidéo' démontrera comment les médias riches améliorent les expériences d'apprentissage.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Tutoriels pour Logiciels

Créez sans effort des tutoriels logiciels professionnels avec des outils alimentés par l'AI. Guidez les utilisateurs à travers les processus de manière claire et engageante.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script détaillé de tutoriel logiciel pour tirer parti de la génération de texte en vidéo de HeyGen, transformant le texte en contenu visuel dynamique.
2
Step 2
Ajoutez un Avatar AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar humain AI professionnel pour présenter votre tutoriel logiciel, offrant un guide amical et cohérent pour les spectateurs.
3
Step 3
Générez des Sous-titres
Assurez-vous que votre tutoriel est accessible à tous en générant automatiquement et en personnalisant des sous-titres précis, améliorant la compréhension et la portée de vos vidéos 'comment faire'.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo tutorielle de qualité professionnelle en sélectionnant le format d'image souhaité et en l'exportant, prête à être partagée immédiatement sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Clips Tutoriels Promotionnels

Générez rapidement des clips vidéo captivants à partir de vos tutoriels logiciels pour promouvoir des fonctionnalités et susciter l'intérêt sur les plateformes de médias sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos tutoriels ?

HeyGen utilise une AI avancée pour générer des vidéos tutoriels de qualité professionnelle, vous permettant de créer un contenu engageant avec des avatars humains AI réalistes et des scènes dynamiques. Ce générateur de vidéos AI transforme des informations complexes en vidéos animées visuellement attrayantes, élevant votre production créative.

HeyGen propose-t-il des outils pour simplifier la création de vidéos 'comment faire' ?

Oui, HeyGen simplifie la production de vidéos 'comment faire' avec son éditeur vidéo en ligne convivial et sa vaste bibliothèque de modèles vidéo professionnels. Vous pouvez rapidement personnaliser ces modèles pour correspondre à votre marque et votre message, rendant la création vidéo efficace et performante.

Quelles fonctionnalités multimédias et de branding HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

Le logiciel de création vidéo de HeyGen comprend une riche bibliothèque multimédia avec des photos et vidéos de stock, ainsi que des options pour la musique de fond afin d'améliorer votre contenu. Des contrôles de branding complets vous permettent d'intégrer harmonieusement votre logo et vos couleurs de marque pour un look cohérent et professionnel.

Comment HeyGen soutient-il le contenu multilingue et l'accessibilité pour les tutoriels ?

HeyGen offre un support multilingue robuste et une génération automatique de sous-titres, rendant vos vidéos tutoriels accessibles à un public mondial. Notre plateforme peut transformer du texte en vidéo à partir d'un script, garantissant que votre message est clair et inclusif à travers différentes langues.

