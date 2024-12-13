Créez une vidéo didactique d'une minute destinée aux nouveaux utilisateurs de générateurs vidéo AI, démontrant des étapes de dépannage immédiates pour les problèmes courants. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, avec des enregistrements d'écran faciles à suivre, accompagnés d'une voix off calme et claire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. La vidéo guidera les utilisateurs à travers des solutions initiales comme vérifier la connexion Internet ou actualiser la page, en abordant directement les "Problèmes Courants avec les Générateurs Vidéo AI" et en fournissant des "Étapes de Dépannage Immédiates" pour les remettre rapidement sur la bonne voie.

