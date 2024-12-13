Produisez une vidéo de rapport d'essai de 60 secondes, adaptée aux professionnels du droit et aux cabinets d'avocats, qui résume de manière concise les résultats récents des litiges en utilisant un style visuel professionnel et axé sur les données, accompagné d'une voix off claire et objective. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre mémoire juridique en un résumé visuel percutant, en veillant à ce que tous les points clés soient mis en évidence.

Générer une Vidéo