Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les créateurs de contenu en herbe sur TikTok, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos tendance. Le style visuel doit être lumineux et énergique avec des transitions rapides et du texte à l'écran, le tout sur une musique populaire et entraînante. Mettez en avant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour démontrer à quel point les utilisateurs peuvent commencer rapidement sans expérience en design, rendant leur contenu unique.

Générer une Vidéo