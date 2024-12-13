Créez une vidéo convaincante d'une minute démontrant comment un "générateur de vidéos d'actualités AI" peut simplifier la création de contenu pour les marketeurs avertis en technologie, en mettant en avant le processus fluide de la conception à la livraison. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des animations de texte dynamiques et des transitions nettes, tandis que l'audio maintient un ton clair et autoritaire. Cette vidéo doit spécifiquement mettre en avant la capacité de HeyGen à "convertir du texte en vidéo à partir d'un script", illustrant comment les scripts peuvent être rapidement transformés en segments d'actualités soignés.

