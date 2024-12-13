Créateur de Vidéos Tendance du Mois : Devenez Viral Maintenant

Créez facilement du contenu tendance captivant. Notre générateur de vidéos AI utilise des modèles & scènes puissants pour vous aider à créer rapidement des vidéos virales.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes détaillant les dernières stratégies du 'créateur de vidéos tendance du mois', ciblant les utilisateurs des réseaux sociaux et les créateurs de contenu. Le style visuel doit être dynamique et engageant avec des graphismes modernes et une musique entraînante, complétés par une voix off claire. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information et utilisez la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour une génération de contenu efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez produire un résumé vivant de 30 secondes 'votre mois vidéo AI', parfait pour les personnes cherchant à récapituler les moments forts personnels ou professionnels. La vidéo doit adopter un style visuel personnalisé et inspirant avec des plans cinématographiques et une bande sonore motivante, accompagnée d'une voix off chaleureuse. Utilisez les riches Modèles & scènes de HeyGen pour structurer votre récit et l'enrichir avec une génération de voix off engageante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo perspicace de 60 secondes expliquant comment créer des 'vidéos virales' sur les réseaux sociaux, destinée aux influenceurs en herbe et aux petits marketeurs d'entreprise. Cette vidéo nécessite un style visuel rapide et informatif avec une palette de couleurs vibrante et une musique de fond accrocheuse, incorporant des indices visuels faciles à suivre. Assurez-vous d'inclure des Sous-titres/captions pour l'accessibilité et puisez dans la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo élégante de 40 secondes annonçant le développement le plus significatif du 'créateur de vidéos tendance du mois', adaptée aux professionnels et passionnés de l'industrie. L'esthétique doit être professionnelle et de marque, avec une musique de fond subtile et une voix autoritaire mais amicale. Optimisez la vidéo pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour assurer une large portée sur les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Tendance du Mois

Découvrez comment créer facilement des vidéos engageantes et tendance chaque mois pour captiver votre audience et garder votre contenu frais.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez votre création de contenu en définissant le message de votre vidéo. Utilisez la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script de HeyGen pour convertir vos idées en un récit captivant, assurant clarté et impact pour votre explication de tendance.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Dynamique
Choisissez parmi une large gamme de modèles de vidéos professionnels qui s'alignent avec la tendance actuelle. Nos Modèles & scènes fournissent une base visuellement attrayante, vous permettant de définir rapidement le ton et le style de votre mise à jour mensuelle.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Personnalisez votre vidéo tendance pour la rendre unique. Personnalisez les vidéos en ajoutant une génération de voix off unique pour la narration, en incorporant de la musique de fond, et en ajustant les éléments visuels pour correspondre parfaitement à votre marque et au thème de la tendance.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Finalisez vos vidéos de haute qualité et préparez-les pour le partage sur les plateformes. Avec le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect, vous pouvez facilement adapter votre contenu pour divers canaux de réseaux sociaux, assurant que votre vidéo tendance du mois soit parfaite partout.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Récits Tendance Inspirants et Engagants

.

Utilisez le créateur de vidéos AI pour créer rapidement des vidéos captivantes qui capturent des histoires tendance, inspirant et élevant votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer du contenu tendance pour les réseaux sociaux ?

HeyGen sert de créateur de vidéos en ligne intuitif, vous permettant de générer efficacement du contenu tendance captivant. Utilisez nos modèles de vidéos personnalisables et notre Générateur de Script AI pour transformer rapidement vos idées de vidéos en vidéos virales, parfaites pour les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un puissant générateur de vidéos AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme directement votre texte en vidéos de haute qualité en utilisant une technologie AI de pointe. Notre plateforme vous permet de créer des vidéos professionnelles avec des avatars parlants et des voix off réalistes, simplifiant votre processus de création de contenu.

Puis-je personnaliser mes vidéos avec le créateur de vidéos en ligne de HeyGen ?

Absolument, le créateur de vidéos en ligne de HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour garantir que vos vidéos correspondent à votre marque. Intégrez facilement vos contrôles de marque, choisissez parmi une large gamme de modèles de vidéos, et personnalisez les vidéos avec vos propres médias pour produire des vidéos de haute qualité qui se démarquent.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos ?

HeyGen simplifie la création de contenu en vous permettant de générer des vidéos professionnelles à partir de texte en quelques minutes, sans avoir besoin de compétences complexes en montage. Notre générateur de vidéos AI inclut des fonctionnalités comme un Générateur de Script AI et divers modèles de vidéos, rendant l'expérience de création de vidéos efficace et accessible.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo