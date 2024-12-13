Créateur de Vidéos Highlights : Transformez de Longues Vidéos en Reels Viraux

Réutilisez votre contenu en Vidéos Highlights captivantes pour les réseaux sociaux, en générant automatiquement des sous-titres avec la transcription alimentée par l'IA de HeyGen.

Créez une vidéo de 30 secondes mettant en avant de manière vibrante les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, en montrant à quel point il est facile de transformer le contenu quotidien en "Vidéos Highlights" captivantes pour leurs plateformes. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante et tendance, tout en soulignant la facilité d'utilisation des "Modèles & scènes" de HeyGen pour lancer leur processus créatif.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un sizzle reel dynamique de 45 secondes destiné aux organisateurs d'événements et aux chefs de produit, démontrant comment créer des "Sizzle Reels" percutants qui annoncent de nouvelles offres ou événements avec un impact élevé. Le style visuel et audio doit être cinématographique et énergique, avec une musique dramatique et des "avatars AI" professionnels délivrant des messages clés, assurant une présentation soignée et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo instructive de 60 secondes pour les créateurs de contenu, y compris les YouTubers et les podcasteurs, illustrant comment "Réutiliser des Vidéos Longues" de manière efficace en "Reels Highlights" engageants adaptés aux extraits pour les réseaux sociaux. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et informatif avec une narration claire et des "Sous-titres/captions", rendant les informations complexes facilement digestibles et accessibles à un large public.
Exemple de Prompt 3
Réalisez un tutoriel concis de 15 secondes sur le "Créateur de Vidéos Highlights" pour les créateurs de vidéos en herbe et les constructeurs de marques personnelles, en se concentrant sur des conseils rapides pour faire ressortir leur contenu avec des "Transitions" visuelles percutantes. La vidéo doit être rapide et visuellement attrayante, utilisant une séquence rapide de clips et des effets sonores vibrants, démontrant comment la capacité de HeyGen à "Transformer du texte en vidéo à partir d'un script" simplifie l'ensemble du processus de création.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Highlights Trend

Transformez facilement votre contenu en vidéos highlights captivantes pour les réseaux sociaux et au-delà avec nos outils intuitifs alimentés par l'IA.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Contenu
Commencez par télécharger vos séquences vidéo existantes ou en choisissant des clips dans notre vaste bibliothèque de médias. Notre plateforme intègre parfaitement vos médias, prêts à être transformés en highlights captivants.
2
Step 2
Personnalisez avec des Modèles et des Améliorations
Choisissez parmi une gamme de modèles personnalisables pour définir le style de votre vidéo highlight. Ajoutez facilement des transitions et de la musique de stock pour créer un flux dynamique et engageant.
3
Step 3
Améliorez avec des Fonctionnalités Alimentées par l'IA
Utilisez nos outils IA pour générer automatiquement des sous-titres précis à partir de l'audio de votre vidéo. Vous pouvez également explorer des options pour ajouter des voix AI pour une narration percutante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Finalisez votre vidéo highlight et exportez-la dans des ratios d'aspect optimaux pour un partage fluide sur toutes les principales plateformes de réseaux sociaux. Votre création est prête à faire sensation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les Succès Clients

.

Produisez des vidéos convaincantes alimentées par l'IA qui mettent en avant les succès clients, renforçant la confiance et démontrant efficacement la valeur.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos highlights engageantes ?

HeyGen est un Créateur de Vidéos Highlights intuitif alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos highlights captivantes sans effort. Profitez de nos modèles personnalisables, de notre vaste bibliothèque de musique de stock et de voix AI réalistes pour produire rapidement et de manière créative des reels highlights époustouflants.

Puis-je réutiliser de longues vidéos en reels highlights plus courts avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de réutiliser facilement de longues vidéos en reels highlights dynamiques ou sizzle reels. Utilisez notre fonctionnalité de transcription alimentée par l'IA pour identifier les moments clés, puis utilisez l'éditeur vidéo intuitif pour créer votre contenu créatif de courte durée.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos highlights dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos highlights, y compris diverses transitions et la possibilité d'ajouter des sous-titres. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, assurer le redimensionnement multi-plateformes, puis télécharger et partager facilement vos créations uniques sur les réseaux sociaux.

HeyGen utilise-t-il l'IA pour améliorer le processus de création de vidéos highlights ?

Absolument, HeyGen est un Créateur de Vidéos Highlights avancé alimenté par l'IA conçu pour simplifier considérablement votre flux de travail. Il intègre des voix AI, la génération de transcription alimentée par l'IA, et même des capacités de transformation de texte en vidéo pour simplifier et améliorer considérablement votre processus créatif.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo