Créez une vidéo animée convaincante de 45 secondes pour les praticiens de la santé mentale, expliquant une technique thérapeutique spécifique comme la 'Réduction du stress basée sur la pleine conscience' avec un récit visuel calme et clair et une voix off professionnelle, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour une création de contenu efficace.

Exemple de Prompt 1
Développez un segment éducatif de 60 secondes ciblant les petites entreprises, démontrant comment une 'interface intuitive' peut simplifier leurs efforts de marketing en rendant les idées complexes simples, présenté avec une animation moderne et lumineuse et une voix off engageante, en tirant parti des nombreux modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une campagne vidéo dynamique de 30 secondes de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour les professionnels du marketing, présentant une démonstration de produit avec des visuels rapides et une musique entraînante, mettant en valeur sa valeur à travers un contenu court et engageant, enrichi par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver les clips complémentaires parfaits.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo explicative informative de 50 secondes conçue pour le grand public, démystifiant un aperçu comportemental clé d'un 'Créateur de Vidéos Explicatives en Psychologie par IA' avec une présentation professionnelle par un avatar IA et des sous-titres/captions clairs à l'écran pour une accessibilité maximale, en utilisant la fonctionnalité d'avatars IA de HeyGen pour créer un présentateur à l'apparence humaine.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives de Traitement

Transformez sans effort des concepts de traitement complexes en vidéos explicatives claires et engageantes, améliorant la compréhension et la communication avec la facilité de l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte ou script. Utilisez la génération de script alimentée par l'IA pour affiner votre message, en vous assurant qu'il est concis et percutant pour votre vidéo explicative.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une variété de modèles vidéo conçus par des professionnels et sélectionnez un avatar IA pour incarner votre message, donnant vie à votre explication de traitement.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Image de Marque
Améliorez votre vidéo explicative avec des voix off naturelles. Appliquez les couleurs et le logo spécifiques de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo animée terminée, exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Partagez votre nouveau contenu court et engageant sur les plateformes pour éduquer efficacement votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée des Cours Explicatifs de Traitement

Développez et proposez une gamme plus large de cours vidéo explicatifs sur divers traitements, atteignant un public mondial de patients et d'étudiants en médecine.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des récits visuels engageants pour les vidéos explicatives ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives captivantes et des récits visuels engageants grâce à une création vidéo avancée alimentée par l'IA. Utilisez notre plateforme intuitive pour transformer des scripts en vidéos animées dynamiques, complètes avec des avatars IA et des voix off professionnelles, rendant les idées complexes faciles à comprendre.

Puis-je personnaliser le style visuel de mes vidéos animées avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles conçus par des professionnels et de styles vidéo divers pour s'assurer que vos vidéos animées correspondent à votre vision. Vous pouvez facilement personnaliser des éléments tels que l'image de marque, les médias et les scènes pour créer une vidéo explicative unique et percutante.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour simplifier le processus de création de vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie le processus créatif d'une vidéo explicative avec des outils puissants basés sur l'IA. Utilisez notre processus de création de texte en vidéo pour générer des vidéos animées à partir de votre script, améliorez-les avec des avatars IA et des voix off réalistes, et accédez à une riche bibliothèque de médias pour des visuels captivants.

Est-il possible de développer un contenu visuel unique pour des vidéos explicatives en psychologie avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est un créateur exceptionnel de vidéos explicatives en psychologie par IA, vous permettant de produire des récits visuels uniques et captivants pour du contenu éducatif. Traduisez facilement des concepts psychologiques complexes en vidéos animées en utilisant des avatars IA et des scènes personnalisables, simplifiant efficacement des sujets complexes pour votre audience.

