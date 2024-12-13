Générateur de Vidéos Explicatives pour Services de Voyage : Créez des Démos Engagantes

Créez des vidéos explicatives captivantes pour les services de voyage en quelques minutes. Utilisez Text-to-video from script pour mettre en avant la Génération d'Itinéraires Instantanés et augmenter vos taux de conversion.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu de voyage et aux blogueurs cherchant à générer rapidement du contenu visuel immersif pour mettre en avant des itinéraires instantanés. Utilisez des transitions dynamiques et rapides montrant divers lieux mondiaux, accompagnées d'une bande sonore moderne et élégante et d'une "Génération de voix off" claire pour illustrer les fonctionnalités et la rapidité du créateur de visites vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 30 secondes destinée aux entreprises SaaS lançant de nouvelles fonctionnalités de planification de voyage ou aux plateformes B2B démontrant leur logiciel. La vidéo doit utiliser des visuels de style capture d'écran propres et professionnels avec des textes en surimpression et un narrateur calme et informatif, en utilisant les "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité afin d'expliquer les tutoriels de produits personnalisables grâce au créateur de vidéos explicatives par glisser-déposer de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 90 secondes pour les conseillers en voyages de luxe et les services de conciergerie haut de gamme, mettant en avant leurs offres uniques en matière de planification de voyages sur mesure et d'itinéraires personnalisés. Cette vidéo doit présenter des images cinématographiques élégantes de destinations et d'expériences exclusives, accompagnées d'une musique instrumentale sophistiquée et d'un "Avatar AI" poli présentant les caractéristiques clés et mettant en avant la flexibilité de "Redimensionnement et exportation des formats" de HeyGen pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives pour Services de Voyage

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes pour vos services et produits de voyage, mettant en avant des expériences uniques avec une qualité professionnelle.

1
Step 1
Générez Votre Script Explicatif
Saisissez votre script ou utilisez l'IA pour générer du contenu pour votre service de voyage. Notre plateforme utilise des avatars AI pour présenter votre message, donnant vie à votre vidéo explicative.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme de modèles et de scènes. Appliquez vos contrôles de marque uniques, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour correspondre à l'identité de votre marque de voyage.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Médias
Améliorez votre vidéo explicative avec une génération dynamique de voix off dans plusieurs langues, ou intégrez votre propre audio préenregistré. Vous pouvez également enrichir votre vidéo avec divers médias de notre vaste bibliothèque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative Professionnelle
Assurez-vous que votre message est accessible en ajoutant automatiquement des sous-titres et des légendes. Une fois terminé, exportez votre vidéo dans divers formats d'aspect, optimisés pour toute plateforme de votre choix.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Intégration et les Tutoriels de Service

Améliorez la compréhension des utilisateurs de votre générateur de services de voyage ou des outils de planification de voyage personnalisés avec des tutoriels engageants alimentés par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos explicatives de services de voyage ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives engageantes pour les services de voyage avec des avatars AI et des capacités de text-to-video. Il sert de créateur de vidéos explicatives efficace pour mettre en valeur des expériences de voyage et d'hospitalité uniques, simplifiant le processus de création.

HeyGen peut-il aider à créer des visites vidéo personnalisées pour des produits ou des destinations ?

Absolument ! HeyGen agit comme votre créateur de visites vidéo, vous permettant de construire des tutoriels de produits hautement personnalisables et des expériences de démonstration interactives. Vous pouvez générer des recommandations personnalisées et des itinéraires sur mesure visuellement avec facilité.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos explicatives de produits efficace ?

HeyGen est un créateur de vidéos explicatives de produits efficace car il simplifie la création de contenu avec des fonctionnalités de text-to-video et un créateur de vidéos explicatives par glisser-déposer convivial. Cela permet un développement rapide de micro-tours professionnels et de vidéos explicatives de produits.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos explicatives générées par AI ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente dans vos vidéos de Génération de Visites AI. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour maintenir une identité de marque cohérente dans tout votre contenu.

