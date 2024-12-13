Créateur de Vidéos Promo de Voyage : Créez des Vidéos de Voyage Époustouflantes

Transformez vos scripts de voyage en vidéos captivantes instantanément avec notre capacité puissante de texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo tutorielle convaincante d'une minute ciblant les petites agences de voyage et les opérateurs de tours indépendants, montrant à quel point il est facile de concevoir une expérience captivante de "créateur de vidéos promo de voyage" avec HeyGen. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides de séquences de destinations époustouflantes et des superpositions de texte claires, accompagnées d'une voix off professionnelle et dynamique générée par l'IA expliquant la fonctionnalité 'Modèles & scènes' avec l'aide de "modèles vidéo".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique complète de 1,5 minute destinée aux formateurs techniques et éducateurs qui ont besoin de simplifier des tutoriels logiciels complexes, mettant en avant la puissance de HeyGen en tant que "créateur de vidéos IA". Cette vidéo doit démontrer la création d'une présentation pilotée par l'IA avec une approche visuelle propre et ciblée utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques animés, et un narrateur calme et autoritaire généré à l'aide des capacités 'Avatars IA' et 'Génération de voix off', en exploitant les "voix off IA".
Exemple de Prompt 2
Concevez une publicité engageante de 45 secondes sur les réseaux sociaux spécifiquement pour les professionnels du marketing gérant des chaînes de marques de voyage, illustrant comment générer rapidement des "vidéos pour les réseaux sociaux" percutantes pour des ventes flash ou de nouvelles destinations. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, avec des changements de scène rapides présentant des clips de voyage inspirants et du texte audacieux à l'écran, tandis qu'une musique de fond énergique joue, complétée par des 'Sous-titres/captions' précis pour une visualisation silencieuse et démontrant le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' pour perfectionner le contenu du "créateur de vidéos promo de voyage" pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 2 minutes ciblant les créateurs de contenu et les critiques de produits, expliquant comment utiliser HeyGen comme un "éditeur vidéo" polyvalent pour créer des présentations détaillées de produits ou des "vidéos marketing". La présentation visuelle doit être claire et descriptive, intégrant des médias téléchargés par l'utilisateur avec le 'Support de bibliothèque de médias/stock' de HeyGen pour des visuels supplémentaires, et la narration générée via 'Texte en vidéo à partir de script' sera articulée et engageante, fournissant un guide étape par étape sur la création de contenu professionnel de haute qualité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos promo de voyage

Créez sans effort des vidéos promo de voyage époustouflantes qui captivent votre audience et mettent en valeur les destinations avec notre créateur de vidéos alimenté par l'IA.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Sélectionnez parmi une gamme de modèles vidéo conçus professionnellement pour lancer facilement votre création de promo de voyage.
2
Step 2
Ajoutez des éléments engageants
Incorporez des messages puissants en utilisant des voix off IA générées à partir de votre script, rendant votre histoire de voyage captivante et accessible.
3
Step 3
Personnalisez avec précision
Ajoutez des sous-titres automatiques et une musique de fond engageante pour garantir que votre promo de voyage soit accessible et captivante pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et distribuez
Exportez votre vidéo promo de voyage finale en résolution vidéo HD cristalline, prête pour un téléchargement instantané et un partage sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez le voyage et l'aventure

.

Créez des vidéos de voyage motivantes qui transportent les spectateurs vers des destinations à couper le souffle et éveillent leur désir de nouvelles expériences.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour les utilisateurs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de qualité professionnelle avec un éditeur intuitif de glisser-déposer. Notre créateur de vidéos IA utilise une technologie avancée, y compris des avatars IA et du texte en vidéo à partir de script, simplifiant considérablement l'ensemble du flux de production.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la portée des vidéos ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme les voix off IA et les sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité des vidéos pour un public plus large. Les utilisateurs peuvent facilement générer des voix off convaincantes et ajouter des sous-titres précis à leurs vidéos, assurant un engagement large.

HeyGen peut-il produire des vidéos haute définition adaptées à diverses plateformes ?

Oui, HeyGen est conçu pour produire des visuels époustouflants en résolution vidéo HD, parfaits pour les vidéos marketing ou les campagnes sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent facilement télécharger des vidéos et les exporter dans divers ratios d'aspect pour répondre à toutes les exigences des plateformes.

Quels ressources HeyGen fournit-il pour aider les utilisateurs à créer un contenu visuel convaincant ?

HeyGen offre une riche bibliothèque de médias libres de droits et une variété de modèles vidéo pour lancer vos projets créatifs. Ces ressources, combinées à des outils d'édition puissants, aident les utilisateurs à obtenir des visuels époustouflants pour toute production vidéo.

