Créez une vidéo tutorielle convaincante d'une minute ciblant les petites agences de voyage et les opérateurs de tours indépendants, montrant à quel point il est facile de concevoir une expérience captivante de "créateur de vidéos promo de voyage" avec HeyGen. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides de séquences de destinations époustouflantes et des superpositions de texte claires, accompagnées d'une voix off professionnelle et dynamique générée par l'IA expliquant la fonctionnalité 'Modèles & scènes' avec l'aide de "modèles vidéo".

