Créez une vidéo promotionnelle de voyage dynamique de 30 secondes conçue pour les passionnés de voyage et les aventuriers solitaires en herbe, mettant en avant des paysages à couper le souffle et la vie urbaine vibrante. Le style visuel doit être rapide avec des coupes rapides, accompagné d'une musique mondiale entraînante et d'une voix off invitante générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, faisant ressentir aux spectateurs le frisson de la découverte.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo promotionnelle sereine de 45 secondes ciblant les agences de voyage boutique et les opérateurs d'écotourisme, mettant en avant des destinations uniques et durables. Concentrez-vous sur des prises de vue en drone haute définition et tranquilles des merveilles naturelles, accompagnées de sons ambiants apaisants et de sous-titres explicatifs créés avec HeyGen, expliquant les aspects écologiques de chaque lieu.
Concevez une vidéo élégante de 60 secondes pour les groupes de complexes hôteliers de luxe, mettant l'accent sur l'exclusivité et le confort inégalé. L'esthétique visuelle doit être sophistiquée et cinématographique, présentant des intérieurs opulents et des plages privées immaculées, complétée par de la musique lounge classique et un avatar AI professionnel de HeyGen délivrant des messages clés sur les expériences et commodités sur mesure.
Produisez une vidéo engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux influenceurs de voyage et créateurs de contenu court, mettant en avant des destinations tendance et des activités excitantes. Ce concept de générateur de vidéo promo de voyage doit utiliser des clips dynamiques au format vertical, une musique populaire entraînante et des animations de texte vibrantes, en exploitant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour une création de contenu rapide et accrocheuse.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos promo de voyage

Créez facilement des vidéos marketing de voyage captivantes en quelques minutes, en utilisant des outils alimentés par l'IA et des modèles époustouflants pour mettre en valeur les destinations et stimuler l'engagement.

Step 1
Choisissez un modèle
Commencez votre voyage en sélectionnant parmi une gamme diversifiée de modèles de vidéos de voyage conçus pour diverses destinations et thèmes, offrant un départ rapide pour votre vidéo promotionnelle.
Step 2
Ajoutez votre script
Développez votre récit en saisissant votre script, puis utilisez notre fonctionnalité texte-à-vidéo à partir d'un script pour générer des voix off AI engageantes et des visuels, donnant vie à votre histoire de voyage.
Step 3
Personnalisez et marquez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs préférées, garantissant un look cohérent et professionnel qui s'aligne avec votre marque de voyage.
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez vos vidéos marketing de voyage en les exportant avec un redimensionnement optimisé des ratios d'aspect pour diverses plateformes, puis partagez facilement votre contenu de haute qualité sur les réseaux sociaux pour inspirer de nouvelles aventures.

Narration de voyage inspirante

Créez des vidéos de voyage inspirantes et émotionnellement résonnantes qui éveillent le désir de voyager et motivent les audiences à explorer de nouvelles destinations.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promo de voyage captivantes ?

Le créateur de vidéos de voyage AI de HeyGen offre une plateforme intuitive pour générer des vidéos marketing de voyage captivantes. Utilisez des modèles personnalisables, des avatars AI et la fonctionnalité texte-à-vidéo à partir d'un script pour créer facilement du contenu vidéo promotionnel qui résonne avec les passionnés de voyage.

Puis-je personnaliser mes vidéos marketing de voyage avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs spécifiques. Vous pouvez également exploiter une vaste bibliothèque de médias avec des séquences d'archives, des animations de texte et une bibliothèque musicale diversifiée pour adapter parfaitement votre vidéo promo de voyage.

Quels outils d'édition AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos de voyage ?

HeyGen permet aux utilisateurs de bénéficier d'outils d'édition AI avancés tels que des voix AI réalistes pour la génération de voix off et des scripts alimentés par l'AI pour simplifier votre processus de création vidéo. Ces fonctionnalités vous aident à produire efficacement des vidéos de voyage de haute qualité sans compétences techniques étendues.

Comment HeyGen peut-il aider à optimiser mes vidéos de voyage pour les plateformes de médias sociaux ?

HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos promo de voyage sont parfaitement optimisées pour différentes plateformes de médias sociaux. Vous pouvez télécharger des vidéos en résolution HD et partager facilement votre contenu engageant pour augmenter les partages sociaux et les campagnes marketing.

