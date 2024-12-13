Développez une vidéo explicative convaincante d'une minute à destination des agences de voyage et des voyagistes, montrant comment ils peuvent tirer parti d'un Générateur de Vidéos AI pour rationaliser leur production de contenu. Le style visuel et audio doit être clair, professionnel et informatif, avec une voix off amicale qui explique clairement les avantages d'utiliser un Créateur de Vidéos de Voyage AI. Cette vidéo doit mettre en avant l'efficacité de la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour une création de contenu rapide.

Générer une Vidéo