Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo réconfortante de 45 secondes pour les couples, les familles et les aventuriers solitaires à la recherche d'expériences parfaitement adaptées. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant avec des transitions fluides, complété par une voix off inspirante créée avec la génération de voix off de HeyGen. Elle met en avant le processus fluide d'utilisation d'un générateur d'itinéraires pour créer des plans de voyage personnalisés, garantissant que chaque détail reflète les préférences individuelles, rendant les vacances de rêve une réalité tangible.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux voyageurs internationaux débutants et aux explorateurs soucieux de leur budget. Adoptez un style visuel clair et moderne, mélangeant des plans d'interface engageants avec des images de destinations époustouflantes et une narration confiante. Cette vidéo, utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock, démontre comment un constructeur de voyage complet simplifie la planification, de la recherche de vols et d'hôtels à la découverte d'activités, économisant ainsi un temps précieux et facilitant la réservation.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo énergique de 30 secondes conçue pour les voyageurs spontanés, les organisateurs de groupe et les amateurs d'aventure. Le style visuel doit être vibrant et dynamique, avec une musique entraînante et des extraits de voyage diversifiés, livrés par un avatar AI enthousiaste. Cette vidéo illustrera de manière vivante comment un Planificateur de Voyage AI aide à générer des idées pour des destinations uniques et simplifie l'ensemble du processus, du concept initial à une aventure pleinement réalisée, avec une sortie facilement ajustable grâce au redimensionnement et aux exportations de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Infos de Voyage

Transformez sans effort vos idées de voyage en contenu vidéo captivant avec le puissant AI de HeyGen, rendant la planification et le partage de voyages visuellement attrayants.

1
Step 1
Créez Votre Plan de Voyage
Commencez par générer des idées pour votre voyage. HeyGen offre un moyen efficace de structurer le contenu de votre générateur d'infos de voyage en utilisant sa capacité intelligente de texte-à-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Personnalisez votre guide de voyage en choisissant un avatar AI pour présenter vos idées uniques. Cela vous permet de créer des plans de voyage personnalisés qui résonnent vraiment avec votre public.
3
Step 3
Ajoutez des Détails
Incorporez des détails essentiels comme les vols et hôtels recommandés. Ajoutez facilement ces éléments et plus encore à votre vidéo avec le support étendu de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
4
Step 4
Exportez Votre Itinéraire
Finalisez votre vidéo d'itinéraire de voyage captivante. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour vous assurer que votre guide est parfaitement formaté pour le partage, ce qui vous aide à gagner du temps.

Mettre en Avant le Succès des Clients

Mettez en lumière les expériences positives des voyageurs et les plans de voyage personnalisés réussis générés par votre Planificateur de Voyage AI en utilisant des vidéos AI convaincantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?

HeyGen utilise des avatars AI de pointe et une technologie de texte-à-vidéo pour transformer sans effort des scripts en vidéos professionnelles. Cette approche innovante permet de gagner considérablement du temps, permettant aux utilisateurs de générer rapidement et efficacement du contenu de haute qualité pour diverses plateformes.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être personnalisées pour s'aligner sur mon identité de marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo, vos couleurs et polices préférées dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser des modèles et des scènes personnalisables pour garantir une esthétique de marque cohérente sur tout votre contenu visuel.

Quels types de médias puis-je incorporer, et quelles options d'exportation HeyGen propose-t-il ?

HeyGen prend en charge une bibliothèque de médias riche et une intégration étendue d'actifs stock pour dynamiser votre contenu vidéo. La plateforme offre également un redimensionnement polyvalent des ratios d'aspect et divers formats d'exportation, garantissant que vos vidéos sont parfaitement optimisées pour tout public cible ou canal de distribution.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer l'accessibilité et la portée mondiale des vidéos ?

Oui, HeyGen inclut des capacités avancées de génération de voix off dans plusieurs langues et produit automatiquement des sous-titres et légendes précis. Ces fonctionnalités garantissent que vos vidéos sont accessibles à un public plus large et engagent efficacement des spectateurs diversifiés à l'échelle mondiale.

