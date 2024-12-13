Créateur de Vidéos Promo pour Agences de Voyage pour des Campagnes Éblouissantes

Élevez vos campagnes marketing et augmentez vos ventes en créant des vidéos de voyage de haute qualité avec les Modèles & scènes de HeyGen.

Une vidéo d'instruction d'une minute conçue pour les agents de voyage et les propriétaires de petites agences de voyage, démontrant à quel point il est facile de créer des vidéos promotionnelles captivantes pour les agences de voyage. Le style visuel doit être épuré et enregistré à l'écran, mettant en avant l'interface utilisateur de HeyGen avec une voix off professionnelle mais encourageante et une musique de fond légère et positive. Cette vidéo doit spécifiquement montrer la puissance de l'utilisation des "Modèles & scènes" préconçus pour créer rapidement du contenu engageant sans expérience approfondie en montage, en mettant l'accent sur l'expérience intuitive de l'"éditeur glisser-déposer".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 1,5 minute ciblant les responsables marketing des grandes agences de voyage, illustrant comment l'"éditeur vidéo AI" de HeyGen peut transformer rapidement les itinéraires de voyage en superbes "vidéos de mise en valeur des destinations". Le style visuel doit être rapide, vibrant et cinématographique, avec des images de voyage à couper le souffle, accompagnées d'une bande sonore inspirante et épique et d'une voix off professionnelle qui articule la rapidité et la qualité. Mettez en avant l'efficacité de générer un contenu aussi riche directement à partir de texte grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script".
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration détaillée de 2 minutes destinée aux agents de voyage individuels, montrant comment ils peuvent tirer parti des "avatars AI" de HeyGen pour produire des "vidéos personnalisées" hautement personnalisées pour leurs clients. L'approche visuelle doit être chaleureuse et accueillante, simulant une conversation en tête-à-tête, avec un avatar AI amical s'adressant directement au spectateur. L'audio doit être clair et professionnel, avec une musique de fond douce et ambiante, soulignant comment cette technologie permet aux agents de voyage d'étendre leur portée personnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour les responsables des réseaux sociaux des marques de voyage, en mettant l'accent sur l'avantage stratégique d'utiliser le "générateur automatique de sous-titres" de HeyGen pour leurs "campagnes marketing". Le style visuel doit être moderne, rapide et optimisé pour la visualisation mobile, avec des exemples de publicités de voyage sur différentes plateformes de réseaux sociaux. L'audio doit être énergique et percutant, avec une voix off claire soulignant comment les "Sous-titres/légendes" augmentent l'accessibilité et l'engagement pour un public plus large, garantissant que les messages résonnent même sans son.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Promo pour Agences de Voyage

Créez facilement des vidéos de voyage époustouflantes pour votre agence avec notre éditeur vidéo en ligne alimenté par l'AI, conçu pour booster vos campagnes marketing.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez votre vidéo promo pour agence de voyage en sélectionnant parmi des modèles vidéo conçus par des professionnels ou optez pour une toile vierge dans notre éditeur glisser-déposer intuitif.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Personnalisez
Téléchargez vos propres séquences de haute qualité ou choisissez parmi notre vaste bibliothèque de séquences d'archives. Personnalisez vos vidéos de voyage avec du texte, de la musique, et le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding.
3
Step 3
Générez du Contenu Amélioré par l'AI
Utilisez notre puissant éditeur vidéo AI pour convertir du texte en vidéo à partir d'un script, incorporer des avatars AI, ou générer automatiquement des sous-titres/légendes pour créer des vidéos promotionnelles captivantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos personnalisées et exportez-les en haute qualité HD, optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux et campagnes marketing.

Développez des Témoignages de Voyage Inspirants

Transformez les retours clients en témoignages vidéo professionnels, renforçant la confiance et la crédibilité en mettant en avant des expériences de voyage inoubliables.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider mon agence de voyage à créer des vidéos promo engageantes ?

HeyGen permet aux agences de voyage de créer facilement des vidéos promotionnelles captivantes. Notre éditeur vidéo AI, combiné à des modèles vidéo conçus par des professionnels, simplifie le processus de création vidéo, rendant facile la production de campagnes marketing de haute qualité qui augmentent les ventes.

Quels outils techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de voyage ?

HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'AI dans son éditeur vidéo en ligne pour une personnalisation étendue. Notre éditeur glisser-déposer vous permet d'intégrer vos propres séquences ou de choisir parmi des séquences d'archives, d'utiliser des fonctionnalités de texte en vidéo, d'ajouter du branding et d'inclure un générateur automatique de sous-titres, le tout en résolution vidéo HD.

HeyGen peut-il créer rapidement des vidéos de voyage de haute qualité ?

Oui, l'éditeur vidéo AI de HeyGen est conçu pour une création vidéo rapide, vous permettant de produire des vidéos de voyage époustouflantes avec efficacité. Profitez des avatars AI, du texte en vidéo et d'une riche bibliothèque de modèles pour générer du contenu professionnel en résolution vidéo HD, rapidement.

Où puis-je utiliser les vidéos marketing créées avec HeyGen ?

Les vidéos créées avec HeyGen sont optimisées pour une variété de campagnes marketing et de plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos promo et publicités vidéo pour les partager sur des plateformes comme YouTube, TikTok, et plus encore, augmentant ainsi votre portée et votre engagement.

