Développez une vidéo animée de 45 secondes pour les nouveaux conducteurs et le grand public, conçue comme un générateur de vidéos de sécurité routière axé sur les dangers courants de la route. Le style visuel doit être lumineux et engageant avec des graphismes clairs et simples, complété par une génération de voix off dynamique et informative guidant les spectateurs sur les pratiques sûres et mettant en avant des vidéos clés de sensibilisation à la sécurité.

