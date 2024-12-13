Créateur de Vidéos de Rapport de Transport : Créez Rapidement des Vidéos Engagantes

Transformez facilement vos données en rapports de transport clairs et dynamiques grâce à notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes, conçue pour les urbanistes et les autorités de transport public, illustrant les conclusions d'un nouveau rapport sur le transport. Le style visuel doit être axé sur les données et professionnel, complété par une narration claire et une musique de fond entraînante, en utilisant les fonctionnalités de HeyGen pour transformer le texte en vidéo à partir de script et de génération de voix off pour délivrer des informations précises.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à renforcer leur présence sur les réseaux sociaux, agissant comme un créateur de vidéos engageant pour introduire une nouvelle gamme de produits. La présentation visuelle doit être dynamique et colorée, avec une voix amicale et enthousiaste guidant les spectateurs à travers les fonctionnalités, en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen et les avatars AI personnalisables pour capter rapidement l'attention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo en ligne informative de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs, servant de contenu de formation sur les nouvelles politiques de l'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel avec une voix calme et autoritaire, en utilisant efficacement les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et sa vaste bibliothèque de médias/stock pour intégrer des visuels pertinents de manière fluide.
Exemple de Prompt 3
Imaginez créer une présentation vidéo AI élégante de 50 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les créateurs de contenu, axée sur des stratégies marketing innovantes améliorées par des animations. Cette vidéo doit présenter une esthétique moderne et visuellement riche accompagnée d'une bande sonore confiante et moderne, mettant en avant les avatars AI de HeyGen pour les rôles de présentateur et sa capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio pour optimiser pour diverses plateformes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport de Transport

Créez facilement des vidéos de rapport de transport professionnelles avec des outils alimentés par l'AI, transformant les données et les insights en contenu visuel engageant.

1
Step 1
Rédigez le Script de Votre Rapport
Commencez par définir les informations clés pour votre rapport de transport. Utilisez les capacités de texte en vidéo de HeyGen pour convertir instantanément votre script écrit en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Avatars
Améliorez la clarté de votre rapport en incorporant des avatars AI pour présenter les données et les récits, rendant votre rapport de transport plus engageant et professionnel.
3
Step 3
Personnalisez et Peaufinez Votre Vidéo
Affinez votre vidéo avec des éléments de marque en utilisant les contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Ajoutez de la clarté avec la génération de voix off et des sous-titres/captions générés automatiquement pour garantir l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Rapport
Une fois votre vidéo de rapport de transport terminée, utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour l'adapter à diverses plateformes. Partagez vos vidéos explicatives animées professionnelles avec les parties prenantes ou intégrez-les directement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Promotionnelles Efficaces

Générez rapidement des vidéos AI performantes pour les campagnes marketing, mettant en avant de nouvelles routes de transport, services ou initiatives de durabilité avec impact.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets de vidéos créatives ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement du contenu engageant comme des vidéos explicatives animées professionnelles. Notre créateur de vidéos AI avancé vous permet de transformer du texte en visuels dynamiques, rendant le processus de création de vidéos intuitif et très créatif. Vous pouvez créer des vidéos en ligne avec des avatars AI époustouflants et divers modèles.

HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne intuitif pour tout le monde ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos en ligne incroyablement convivial, parfait pour quiconque cherchant à créer des vidéos en ligne. Son éditeur par glisser-déposer simplifie l'ensemble du processus de création, vous permettant de construire rapidement des vidéos soignées en utilisant une large gamme de modèles de vidéos et de séquences stock.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen utilise une AI puissante pour simplifier la production de vidéos, avec des avatars AI sophistiqués et des capacités robustes de texte en vidéo. Les utilisateurs peuvent facilement générer des voix off naturelles pour leur contenu directement à partir de scripts, améliorant la qualité et l'efficacité globales de leurs projets vidéo.

HeyGen peut-il être utilisé pour divers types de contenu, comme la formation ou les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent idéal pour générer du contenu diversifié, allant du contenu de formation professionnel à des publications engageantes pour les plateformes de réseaux sociaux. Avec des modèles de vidéos personnalisables et un redimensionnement facile des aspects-ratios, vous pouvez créer des animations et des vidéos parfaitement adaptées à tout public ou canal.

