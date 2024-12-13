Créateur de Vidéos de Rapport de Transport : Créez Rapidement des Vidéos Engagantes
Transformez facilement vos données en rapports de transport clairs et dynamiques grâce à notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Éducation.
Créez des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI pour la sécurité des transports, les opérations ou les nouvelles réglementations, augmentant l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Créez du Contenu Dynamique pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips convaincants pour les réseaux sociaux afin de partager des nouvelles sur le transport, des mises à jour de projets ou des annonces de service public, atteignant un public plus large.
