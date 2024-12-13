Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes, conçue pour les urbanistes et les autorités de transport public, illustrant les conclusions d'un nouveau rapport sur le transport. Le style visuel doit être axé sur les données et professionnel, complété par une narration claire et une musique de fond entraînante, en utilisant les fonctionnalités de HeyGen pour transformer le texte en vidéo à partir de script et de génération de voix off pour délivrer des informations précises.

Générer une Vidéo