Générateur de Vidéos de Services de Traduction : Allez à l'international avec l'AI

Traduisez et localisez sans effort vos vidéos pour des audiences mondiales en utilisant le doublage AI et la génération avancée de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 2 minutes destinée aux créateurs de contenu, agences de production et équipes d'entreprise, illustrant la puissance du logiciel de traduction vidéo de HeyGen. Employez des visuels clairs et informatifs et une voix off amicale et experte tandis que des avatars AI guident les spectateurs à travers l'interface de l'éditeur collaboratif, démontrant comment la génération de voix off peut produire des versions multilingues de qualité professionnelle de leur contenu sans effort.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes destinée aux développeurs d'e-learning, formateurs d'entreprise et institutions éducatives, mettant en avant la précision du doublage AI de HeyGen avec une synchronisation labiale précise. Utilisez des visuels engageants et des voix AI diversifiées pour représenter un scénario de formation multinational, en utilisant divers modèles et scènes et différents avatars AI pour offrir un contenu éducatif cohérent et de haute qualité à travers les langues.
Exemple de Prompt 3
Concevez un montage rapide et visuellement attrayant de 45 secondes pour les marketeurs sur les réseaux sociaux et les agences digitales, montrant la création rapide de contenu multilingue. Avec une voix off vive et entraînante, cette vidéo démontrera comment HeyGen permet un redimensionnement rapide des vidéos et des exports optimisés pour différentes plateformes, garantissant que les sous-titres générés automatiquement, y compris les exports SRT, sont parfaitement synchronisés et prêts pour une distribution mondiale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos de Services de Traduction

Transformez sans effort votre contenu vidéo pour des audiences mondiales en le traduisant et le localisant avec une AI avancée, élargissant ainsi votre portée et votre impact.

1
Step 1
Téléchargez ou Créez Votre Vidéo
Commencez par télécharger votre vidéo existante ou créer un nouveau contenu en utilisant notre fonction Texte-en-vidéo à partir de script pour débuter votre parcours avec le générateur de vidéos de services de traduction.
2
Step 2
Traduisez et Doublez Votre Contenu
Sélectionnez votre langue cible et utilisez le traducteur vidéo AI pour générer automatiquement une voix off traduite grâce à notre capacité de génération de voix off.
3
Step 3
Affinez et Localisez
Ajustez la voix off générée et personnalisez les sous-titres automatiques en utilisant notre fonction de sous-titres pour une localisation parfaite, assurant une pertinence culturelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez à l'Échelle Mondiale
Une fois votre vidéo multilingue peaufinée, exportez-la dans le format d'aspect souhaité avec notre fonction de redimensionnement et d'exports pour étendre votre portée mondiale sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Localiser des Publicités Vidéo pour les Marchés Mondiaux

Générez des publicités vidéo localisées et performantes dans plusieurs langues, assurant que les campagnes résonnent efficacement avec des audiences internationales diverses.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen assure-t-il une traduction et un doublage vidéo précis ?

HeyGen utilise une technologie avancée de traducteur vidéo AI pour une traduction vidéo précise et un doublage AI. Notre plateforme intègre des capacités de clonage de voix AI et une synchronisation labiale précise pour produire un contenu multilingue localisé et naturel, assurant une expérience de visionnage fluide pour les audiences mondiales.

HeyGen peut-il générer et personnaliser automatiquement des sous-titres pour les vidéos traduites ?

Oui, HeyGen propose une génération automatique de sous-titres et prend en charge plus de 125 langues de sous-titres. Vous pouvez utiliser l'éditeur de sous-titres intégré pour un design personnalisé, et sauvegarder facilement vos sous-titres aux formats de fichiers SRT ou TXT pour une large compatibilité et des modifications ultérieures.

Quelles capacités techniques spécifiques HeyGen offre-t-il pour la traduction et le clonage de voix AI ?

La traduction de voix AI de HeyGen intègre une technologie sophistiquée de clonage de voix pour créer des voix off naturelles. Cela vous permet de produire du contenu dans plus de 280 langues et dialectes, en préservant l'essence du locuteur original pour divers besoins de contenu multilingue.

HeyGen offre-t-il des outils pour des flux de travail de traduction vidéo collaboratifs et efficaces ?

HeyGen propose un éditeur collaboratif robuste et un éditeur vidéo en ligne pour assurer une création de contenu rationalisée. Notre éditeur basé sur le texte intuitif et nos options de conversion de fichiers polyvalentes permettent de gagner considérablement du temps et des efforts dans la gestion de vos projets de traduction vidéo, améliorant ainsi la productivité globale.

