Créateur de Vidéos de Formation pour le Transport : Créez des Cours Engagés Rapidement

Rationalisez votre instruction avec des avatars AI pour des vidéos de formation professionnelle et cohérente pour les employés.

Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes destinée aux nouveaux employés du transport, les introduisant à la culture de l'entreprise et aux procédures essentielles du premier jour. Le style visuel doit être accueillant et professionnel, utilisant une palette de couleurs vives et optimistes, complétée par une voix off amicale et rassurante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations de manière cohérente et engageante, rendant le processus d'« intégration des employés » fluide pour chaque nouvelle recrue.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour informer le personnel actuel du transport, en particulier les équipes d'opérations et de maintenance, sur un nouveau protocole de sécurité crucial pour les vérifications des véhicules. La vidéo doit avoir un style visuel clair et autoritaire avec des graphiques audacieux et des démonstrations pratiques, accompagnée d'une voix précise et calme. Exploitez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que tous les points clés de sécurité soient accessibles et facilement compris, renforçant une « formation des employés » efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle concise de 30 secondes destinée aux conducteurs de bus, démontrant les étapes mises à jour pour utiliser le nouveau système de billetterie numérique. L'esthétique visuelle doit être claire et directe, avec des enregistrements d'écran clairs ou des présentations animées de l'interface, accompagnés d'une narration concise et utile. Employez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement cette « vidéo tutorielle » vitale, assurant des mises à jour en temps opportun et de la clarté.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de partage de connaissances de 45 secondes pour tous les employés du département des transports, mettant en avant les meilleures pratiques en matière de service client pendant les heures de pointe. Le style visuel et audio doit être inspirant et collaboratif, utilisant une musique entraînante et des scènes dynamiques d'interactions positives. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de cette « vidéo de partage de connaissances », favorisant un environnement d'amélioration continue et d'efficacité du « créateur de vidéos de formation ».
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation pour le Transport

Rationalisez la création de vidéos de formation engageantes et efficaces pour le transport avec l'AI. Produisez rapidement du contenu d'instruction professionnel pour éduquer votre équipe.

1
Step 1
Créez le Script de Votre Vidéo de Formation
Commencez par transformer facilement votre texte en un script dynamique, ou sélectionnez parmi des modèles conçus par des experts pour construire la base de votre vidéo de formation.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix Off
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre contenu de formation. Générez des voix off naturelles pour donner vie à votre script.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Personnalisez vos vidéos d'instruction avec des contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Ajoutez automatiquement des sous-titres précis pour améliorer la compréhension et l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Contenu
Optimisez votre vidéo de formation complétée pour n'importe quelle plateforme en utilisant le redimensionnement du format d'image. Exportez et partagez facilement votre contenu engageant avec votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Informations Complexes

.

Transformez des protocoles de transport complexes et des sujets techniques en vidéos d'instruction claires et faciles à comprendre pour tous les stagiaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il rationaliser la création de vidéos de formation engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation professionnelles et engageantes avec facilité grâce à son créateur de vidéos AI avancé. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'AI de HeyGen génère un contenu captivant avec des avatars AI et des voix off réalistes, réduisant considérablement le temps de production de vos vidéos d'instruction.

Quels types de vidéos d'instruction HeyGen peut-il m'aider à créer pour mon équipe ?

HeyGen est polyvalent pour divers types de vidéos d'instruction, allant de l'intégration complète des employés et des modules de formation continue à des vidéos tutoriels détaillées et du contenu de partage de connaissances. Sa plateforme intuitive facilite la production de vidéos professionnelles qui alignent votre équipe.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et des fonctionnalités d'accessibilité pour le contenu de formation ?

Oui, HeyGen prend en charge le contenu de formation multilingue grâce à la génération avancée de voix off dans diverses langues et des sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que vos vidéos d'instruction sont accessibles et percutantes pour des audiences diversifiées dans des environnements d'apprentissage numérique.

Comment HeyGen simplifie-t-il la mise à jour et la personnalisation des matériaux de formation existants ?

HeyGen rend la personnalisation et la mise à jour de vos vidéos de formation incroyablement efficaces. Vous pouvez facilement modifier les scripts, changer les avatars AI ou ajuster les scènes dans des projets existants ou utiliser des modèles préconstruits, garantissant que votre contenu reste actuel et pertinent en tant que créateur de vidéos en ligne.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo