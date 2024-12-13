Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes destinée aux nouveaux employés du transport, les introduisant à la culture de l'entreprise et aux procédures essentielles du premier jour. Le style visuel doit être accueillant et professionnel, utilisant une palette de couleurs vives et optimistes, complétée par une voix off amicale et rassurante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations de manière cohérente et engageante, rendant le processus d'« intégration des employés » fluide pour chaque nouvelle recrue.

Générer une Vidéo