Formation Créateur de vidéos : Simplifiez la création de vos vidéos
Créez sans effort des vidéos de formation attrayantes avec des avatars IA et des capacités de texte en vidéo, assurant une touche professionnelle à chaque occasion.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Destinée aux professionnels des RH et aux leaders d'équipe, cette vidéo de 90 secondes approfondit la compétence technique de la fonction de conversion de texte en vidéo de HeyGen. Avec un style visuel professionnel et élégant, la vidéo guide les spectateurs à travers le processus de transformation de matériel de formation écrit en vidéos captivantes. L'inclusion de la génération de voix off assure que votre message est livré de manière claire et efficace, en faisant un outil essentiel pour les sessions de formation multilingues.
Cette vidéo de 45 secondes est parfaite pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing qui cherchent à améliorer leurs techniques de création de vidéos. Axée sur la narration créative, la vidéo met en avant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, permettant aux utilisateurs d'enrichir leurs vidéos de formation avec des visuels et de l'audio de haute qualité. Le style visuel est moderne et attrayant, encourageant les spectateurs à expérimenter avec différents éléments pour créer un contenu de formation unique et marquant.
Destinée aux concepteurs pédagogiques et aux développeurs de e-learning, cette vidéo de 2 minutes offre un regard approfondi sur la fonction de redimensionnement des rapports d'aspect et les exportations de HeyGen. Le style visuel est épuré et informatif, guidant les spectateurs à travers le processus d'optimisation de leurs vidéos de formation pour différentes plateformes et appareils. En soulignant l'importance des sous-titres, la vidéo met l'accent sur l'accessibilité et l'inclusion, assurant que votre contenu de formation atteigne un public plus large.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA travaillant
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen révolutionne la manière dont vous créez des vidéos de formation en exploitant l'intelligence artificielle pour améliorer l'engagement et la rétention. Avec HeyGen, vous pouvez produire sans effort des vidéos de formation animées et atteindre facilement un public mondial.
Stimulez la participation et la rétention dans la formation avec l'IA.
Enhance your training programs by creating captivating videos that improve learner engagement and information retention.
Créez plus de cours et atteignez plus d'étudiants dans le monde entier.
Expand your educational reach by producing multilingual training videos that cater to a diverse global audience.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen peut-elle aider à créer des vidéos de formation ?
HeyGen offre un ensemble complet d'outils pour créer des vidéos de formation, y compris des avatars IA et des capacités de texte en vidéo. Avec des modèles et des scènes personnalisables, vous pouvez facilement concevoir un contenu attrayant et informatif adapté aux besoins de votre marque.
Quelles caractéristiques HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation animées ?
HeyGen permet la création de vidéos de formation animées grâce à ses avatars animés par intelligence artificielle et une vaste bibliothèque de médias. Vous pouvez améliorer vos vidéos avec la génération de voix off et des sous-titres, en garantissant qu'elles soient engageantes et accessibles.
Peut HeyGen produire du contenu de formation multilingue ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues, vous permettant de générer des voix off et des sous-titres dans plusieurs langues. Cette fonctionnalité garantit que votre contenu de formation peut atteindre efficacement un public mondial.
Quelles techniques de création de vidéos HeyGen propose-t-il ?
HeyGen propose des techniques avancées de création vidéo, y compris la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, le contrôle de la marque et le redimensionnement du rapport d'aspect. Ces caractéristiques vous aident à produire des vidéos de qualité professionnelle qui s'alignent avec l'identité de votre marque.