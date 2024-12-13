Produisez une vidéo convaincante de 90 secondes ciblant les professionnels de l'informatique et les développeurs de logiciels, démontrant les capacités sophistiquées d'un nouveau logiciel de simulation de formation. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des éléments d'interface utilisateur à l'écran et une narration claire et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour guider les spectateurs à travers des configurations techniques complexes et une analyse de données en temps réel au sein du logiciel, en mettant en avant son efficacité et ses fonctionnalités avancées.

Générer une Vidéo