Créateur de Vidéos de Rapport de Formation : Créez des Vidéos Impactantes

Transformez instantanément des données complexes en vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI pour donner vie à vos rapports.

Créez une vidéo d'intégration convaincante d'une minute destinée aux nouveaux employés, les introduisant à la culture d'entreprise et aux procédures essentielles dans les programmes de formation en entreprise. Le style visuel doit être chaleureux et professionnel, avec des avatars AI diversifiés présentant les informations clés avec une voix off accueillante et claire générée directement à partir d'un script soigné.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle technique concise de deux minutes destinée au personnel existant, expliquant une nouvelle fonctionnalité logicielle ou un flux de travail dans le cadre de vidéos pédagogiques. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle propre et étape par étape, en veillant à ce que toutes les instructions verbales soient renforcées par des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et la compréhension, en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour les équipes internes afin de faciliter le partage des connaissances et des meilleures pratiques entre les départements, en faisant l'une de vos vidéos de formation les plus captivantes. Employez un style visuel dynamique et moderne en utilisant divers modèles et scènes, enrichi par des séquences vidéo professionnelles de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour transmettre l'information de manière visuellement stimulante.
Exemple de Prompt 3
Produisez un résumé succinct de 30 secondes de créateur de rapport de formation pour la direction et les parties prenantes, mettant en évidence les réalisations clés ou les progrès des récents programmes de formation en entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et axé sur les données, accompagnée d'une génération de voix off autoritaire, et être facilement adaptable pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport de Formation

Transformez sans effort des données de formation complexes en rapports vidéo clairs et engageants avec HeyGen, en veillant à ce que les informations clés soient partagées efficacement dans votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par exposer les principales conclusions de votre rapport de formation. Collez le texte ou le script de votre rapport dans HeyGen pour utiliser la fonction de conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, générant instantanément du contenu vidéo initial pour vos vidéos de formation.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et les Avatars
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre rapport de manière professionnelle. Renforcez votre message en incorporant des médias de stock pertinents ou en téléchargeant vos propres ressources pour illustrer efficacement les points de données avec des avatars AI.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Voix
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding, en ajoutant votre logo et vos couleurs d'entreprise pour un look cohérent. Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script, assurant clarté et impact pour les programmes de formation en entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Rapport
Examinez votre vidéo de rapport de formation complète, effectuez les dernières modifications à l'aide des outils d'édition intuitifs, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée et à favoriser le partage des connaissances entre les équipes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser la Formation Technique et le Partage des Connaissances

.

Simplifiez des sujets techniques complexes en vidéos pédagogiques claires et engageantes, favorisant une meilleure compréhension et un partage des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation engageantes sans effort. Avec des avatars AI et des modèles personnalisables, vous pouvez transformer des scripts en vidéos pédagogiques captivantes qui attirent l'attention et améliorent le partage des connaissances.

HeyGen propose-t-il des solutions pour les programmes de formation en entreprise ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de formation idéal pour les programmes de formation en entreprise. Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles personnalisables pour produire rapidement des vidéos de formation professionnelles et efficaces.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels techniques ?

HeyGen simplifie la production de vidéos tutoriels techniques en vous permettant d'incorporer des médias téléchargés comme des enregistrements d'écran et de les combiner avec des voix off générées par AI. Ses puissants outils d'édition et avatars AI garantissent que vos vidéos pédagogiques sont claires et professionnelles.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de rapport de formation efficace ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos de rapport de formation efficace en permettant une conversion rapide des données ou des scripts en rapports visuels. Avec des avatars AI et des modèles personnalisables, vous pouvez facilement présenter des informations complexes dans un format vidéo professionnel et accessible.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo