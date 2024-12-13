Libérez l'engagement avec un générateur de vidéos de renforcement de la formation
Améliorez l'intégration et la formation des employés avec des avatars IA personnalisés qui rendent chaque module d'apprentissage interactif et mémorable
Produisez une vidéo d'introduction engageante d'une minute destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement, démontrant la facilité de création de contenu dynamique pour l'intégration des employés. La vidéo doit avoir un style visuel chaleureux et accueillant avec des avatars IA diversifiés représentant les nouveaux employés et les formateurs, accompagnée d'une musique de fond entraînante et d'une voix off IA amicale. Soulignez la capacité des modèles personnalisables et la personnalisation offerte par les avatars IA de HeyGen.
Développez une vidéo de formation d'entreprise de 90 secondes pour les grandes entreprises et les responsables des départements de formation, axée sur les procédures de conformité critiques. Le style visuel et audio doit être très professionnel, élégant et facilement compréhensible, utilisant une génération de voix off claire dans plusieurs langues avec des sous-titres/captions proéminents pour garantir l'accessibilité. Illustrez comment les capacités robustes de génération de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen soutiennent une formation évolutive sans sacrifier la clarté.
Créez une vidéo d'impact de 45 secondes pour le renforcement de la formation destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe, conçue pour réengager rapidement les employés avec les mises à jour clés des politiques. La vidéo doit être dynamique, visuellement riche avec des coupes rapides, et utiliser une bibliothèque de médias diversifiée et un support de stock pour maintenir l'attention, complétée par une voix off IA énergique. Montrez comment la large sélection de modèles et de scènes de HeyGen, combinée à sa vaste bibliothèque de médias/support de stock, simplifie la création de contenu de renforcement de la formation efficace et mémorable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élevez l'engagement et la rétention en formation.
Exploitez la génération de vidéos alimentée par l'IA pour créer du contenu de formation dynamique qui captive les employés et améliore considérablement la rétention des connaissances.
Étendez la portée de la formation et la création de cours.
Développez efficacement de nombreux cours et modules de formation avec l'IA, vous permettant d'atteindre efficacement une main-d'œuvre mondiale et de faire évoluer les programmes d'apprentissage.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos IA pour la formation ?
HeyGen est un générateur de vidéos IA avancé qui simplifie la création de vidéos de formation engageantes. Grâce à sa génération de vidéos alimentée par l'IA, les utilisateurs peuvent transformer le texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars IA réalistes et des voix off IA professionnelles, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de production. Cela améliore considérablement la rapidité et la qualité des vidéos de renforcement de la formation.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation d'entreprise ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour les vidéos de formation d'entreprise grâce à des modèles personnalisables, des contrôles de marque et une riche bibliothèque de médias. Les utilisateurs peuvent également intégrer des sous-titres et des traductions multilingues, garantissant que le contenu est accessible et adapté à des audiences mondiales diversifiées. Cela permet une représentation de marque évolutive et cohérente à travers tous les supports de formation.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées aux plateformes LMS existantes ?
Oui, les vidéos créées avec HeyGen, un générateur de vidéos IA, sont conçues pour une intégration transparente dans diverses plateformes LMS. Les puissantes capacités d'édition vidéo de la plateforme permettent un formatage optimal, garantissant évolutivité et déploiement facile au sein de votre infrastructure d'apprentissage existante pour des expériences d'apprentissage engageantes.
À quelle vitesse puis-je produire des vidéos de formation en utilisant les capacités IA de HeyGen ?
La fonctionnalité efficace de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen accélère considérablement la production de vidéos de formation. En utilisant des avatars IA et des voix off IA avancées, vous pouvez générer rapidement du contenu vidéo de haute qualité, transformant le matériel écrit en expériences d'apprentissage engageantes en quelques minutes.