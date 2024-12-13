Libérez l'engagement avec un générateur de vidéos de renforcement de la formation

Améliorez l'intégration et la formation des employés avec des avatars IA personnalisés qui rendent chaque module d'apprentissage interactif et mémorable

Concevez une vidéo de 60 secondes spécifiquement pour les développeurs de logiciels et les professionnels de l'informatique explorant de nouveaux outils d'IA, montrant comment un générateur de vidéos IA peut simplifier les explications techniques complexes. Le style visuel doit être épuré, futuriste et axé sur les données, accompagné d'une voix off IA précise et professionnelle. Mettez en avant l'efficacité de la conversion de la documentation technique en visuels captivants grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Produisez une vidéo d'introduction engageante d'une minute destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement, démontrant la facilité de création de contenu dynamique pour l'intégration des employés. La vidéo doit avoir un style visuel chaleureux et accueillant avec des avatars IA diversifiés représentant les nouveaux employés et les formateurs, accompagnée d'une musique de fond entraînante et d'une voix off IA amicale. Soulignez la capacité des modèles personnalisables et la personnalisation offerte par les avatars IA de HeyGen.
Développez une vidéo de formation d'entreprise de 90 secondes pour les grandes entreprises et les responsables des départements de formation, axée sur les procédures de conformité critiques. Le style visuel et audio doit être très professionnel, élégant et facilement compréhensible, utilisant une génération de voix off claire dans plusieurs langues avec des sous-titres/captions proéminents pour garantir l'accessibilité. Illustrez comment les capacités robustes de génération de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen soutiennent une formation évolutive sans sacrifier la clarté.
Créez une vidéo d'impact de 45 secondes pour le renforcement de la formation destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe, conçue pour réengager rapidement les employés avec les mises à jour clés des politiques. La vidéo doit être dynamique, visuellement riche avec des coupes rapides, et utiliser une bibliothèque de médias diversifiée et un support de stock pour maintenir l'attention, complétée par une voix off IA énergique. Montrez comment la large sélection de modèles et de scènes de HeyGen, combinée à sa vaste bibliothèque de médias/support de stock, simplifie la création de contenu de renforcement de la formation efficace et mémorable.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos de renforcement de la formation

Créez rapidement des vidéos de renforcement de la formation percutantes qui engagent les apprenants et solidifient les connaissances grâce à la génération de vidéos alimentée par l'IA.

Créez votre script de formation
Commencez par rédiger votre script de formation. Notre plateforme utilise la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script, transformant directement votre texte en contenu vidéo captivant.
Choisissez votre présentateur IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour transmettre votre message. Ces avatars IA offrent une présentation cohérente et professionnelle pour vos vidéos de formation d'entreprise.
Ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité
Améliorez la compréhension et atteignez un public plus large en générant automatiquement des sous-titres et des traductions multilingues pour votre contenu vidéo.
Exportez votre vidéo terminée
Finalisez votre vidéo de renforcement de la formation en utilisant notre redimensionnement et exportation de rapport d'aspect, la rendant prête pour la distribution et l'intégration avec diverses plateformes comme les plateformes LMS.

Simplifiez l'éducation en santé et les sujets médicaux

Transformez des informations médicales complexes en vidéos IA claires et engageantes, rendant l'éducation en santé plus accessible et efficace pour les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos IA pour la formation ?

HeyGen est un générateur de vidéos IA avancé qui simplifie la création de vidéos de formation engageantes. Grâce à sa génération de vidéos alimentée par l'IA, les utilisateurs peuvent transformer le texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars IA réalistes et des voix off IA professionnelles, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de production. Cela améliore considérablement la rapidité et la qualité des vidéos de renforcement de la formation.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation d'entreprise ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour les vidéos de formation d'entreprise grâce à des modèles personnalisables, des contrôles de marque et une riche bibliothèque de médias. Les utilisateurs peuvent également intégrer des sous-titres et des traductions multilingues, garantissant que le contenu est accessible et adapté à des audiences mondiales diversifiées. Cela permet une représentation de marque évolutive et cohérente à travers tous les supports de formation.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées aux plateformes LMS existantes ?

Oui, les vidéos créées avec HeyGen, un générateur de vidéos IA, sont conçues pour une intégration transparente dans diverses plateformes LMS. Les puissantes capacités d'édition vidéo de la plateforme permettent un formatage optimal, garantissant évolutivité et déploiement facile au sein de votre infrastructure d'apprentissage existante pour des expériences d'apprentissage engageantes.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos de formation en utilisant les capacités IA de HeyGen ?

La fonctionnalité efficace de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen accélère considérablement la production de vidéos de formation. En utilisant des avatars IA et des voix off IA avancées, vous pouvez générer rapidement du contenu vidéo de haute qualité, transformant le matériel écrit en expériences d'apprentissage engageantes en quelques minutes.

