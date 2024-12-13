Créateur de Vidéos de Formation : Boostez l'Engagement avec l'AI

Mettez rapidement à jour votre contenu de formation et maintenez l'engagement des employés en utilisant des avatars AI réalistes pour délivrer des leçons dynamiques.

517/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration complète de 2 minutes pour les nouvelles recrues techniques, expliquant l'architecture complexe du système interne. Le style visuel doit être engageant, utilisant des diagrammes animés et des transitions fluides, avec un avatar AI présentant l'information d'un ton accueillant mais autoritaire. Assurez-vous que tous les termes clés sont renforcés par un texte clair à l'écran pour l'accessibilité et la rétention des connaissances, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des explications cohérentes et engageantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 90 secondes de formation sur la conformité pour tout le personnel, décrivant un récent changement de politique concernant la sécurité des données. L'approche visuelle doit être propre et rassurante, utilisant des modèles et des scènes préconçus pour transmettre efficacement des informations cruciales sans jargon. L'audio doit être calme et informatif, guidant les spectateurs à travers les nouvelles directives avec clarté et professionnalisme, mettant en avant les modèles et scènes de HeyGen pour un déploiement rapide du contenu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle dynamique de 45 secondes pour les membres de l'équipe existante, illustrant une bonne pratique pour un flux de travail courant utilisant un outil spécifique. La vidéo doit être très visuelle, avec des éléments graphiques énergiques et un ton instructif direct, rapidement créée à partir de texte en vidéo. Ce guide 'comment faire' doit être facilement assimilable, servant de référence rapide pour les tâches de routine et démontrant l'efficacité de la capacité de texte en vidéo de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de formation

Mettez à jour vos supports de formation sans effort avec des vidéos dynamiques. Générez du contenu engageant, personnalisez les visuels et partagez des résultats soignés en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Créez votre contenu
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. Utilisez le texte en vidéo pour transformer instantanément votre texte en un brouillon vidéo engageant, parfait pour rafraîchir vos supports.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Renforcez votre message en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Personnalisez facilement les scènes pour qu'elles s'alignent avec l'esthétique de votre marque et vos objectifs d'apprentissage.
3
Step 3
Ajoutez des améliorations clés
Affinez votre vidéo de formation avec des éléments dynamiques. Générez des voix off professionnelles dans divers styles et ajoutez automatiquement des sous-titres précis pour garantir la clarté et l'accessibilité pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo de formation rafraîchie en ajustant le redimensionnement et les exports du format d'image pour convenir à n'importe quelle plateforme. Exportez facilement votre vidéo complétée pour une intégration transparente dans votre système de gestion de l'apprentissage ou d'autres canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Formation Complexe

.

Transformez des concepts complexes en explications vidéo claires et digestes, rendant les sujets de formation difficiles facilement compréhensibles pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation avec l'AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer instantanément des scripts textuels en vidéos de formation professionnelles. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et générer des voix off AI au son naturel, réduisant considérablement le temps de production pour réaliser des vidéos de formation.

Quelles fonctionnalités d'édition HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu de formation ?

HeyGen propose un éditeur vidéo intuitif avec divers modèles et contrôles de marque pour personnaliser votre contenu de formation. Vous pouvez facilement intégrer vos propres médias dans les scènes, garantissant que vos vidéos s'alignent parfaitement avec le style de votre marque.

HeyGen peut-il aider à ajouter des sous-titres et à s'intégrer aux plateformes d'apprentissage existantes ?

Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos de formation accessibles en générant automatiquement des sous-titres et des sous-titres codés. La plateforme garantit que vos vidéos de formation produites sont facilement exportables et compatibles avec divers systèmes de gestion de l'apprentissage, simplifiant la distribution pour les programmes de formation des employés.

Est-il facile de rafraîchir et de mettre à jour le contenu existant du créateur de vidéos de formation avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est conçu pour faciliter les mises à jour de votre contenu de créateur de vidéos de formation. En modifiant simplement le script textuel, vous pouvez rapidement générer des segments vidéo révisés sans avoir à refaire le tournage, rendant la maintenance continue du contenu efficace et évolutive.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo