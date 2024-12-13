Générateur de Vidéo de Mise à Jour de Formation : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Boostez votre contenu de mise à jour de formation en transformant facilement des scripts en vidéos professionnelles. Délivrez des modules clairs et engageants efficacement pour tous les besoins d'apprentissage et de développement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo illustrative de 30 secondes pour les professionnels du marketing axée sur les nouvelles fonctionnalités de produit, avec une voix off énergique et amicale. Ce court module éducatif sur le produit devrait tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script, transformant un script concis alimenté par l'AI en visuels captivants pour mettre en avant les principaux avantages.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo professionnelle et autoritaire de 45 secondes, remplie d'infographies claires, conçue pour les employés ayant besoin d'une mise à jour de formation en conformité. L'audio calme et informatif, généré via la génération de voix off de HeyGen, devrait délivrer des mises à jour cruciales avec un ton rassurant, rendant cette expérience de générateur de vidéo de mise à jour de formation fluide et efficace.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo propre et futuriste de 90 secondes présentant des éléments d'interface, spécifiquement destinée aux responsables de l'apprentissage et du développement (L&D) explorant de nouveaux outils de création de contenu de formation. La voix off confiante et experte et la musique de fond sophistiquée devraient démontrer l'efficacité des modèles et scènes de HeyGen, illustrant comment les outils AI pour la création vidéo simplifient la production complexe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Mise à Jour de Formation

Produisez sans effort des vidéos de formation mises à jour et engageantes en utilisant l'AI pour rationaliser la création et le déploiement de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Saisissez votre texte directement ou utilisez la rédaction assistée par AI pour générer rapidement un script complet pour votre vidéo de mise à jour de formation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles professionnels pour donner vie visuellement à votre contenu de formation.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Voix
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding, en appliquant les couleurs et le logo de votre marque pour maintenir une identité d'entreprise cohérente.
4
Step 4
Exportez pour une Distribution Sans Accroc
Générez votre vidéo de formation de haute qualité et exportez-la facilement, prête pour la distribution ou l'intégration directe dans un LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets de Formation Complexes

Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour clarifier des sujets complexes, améliorant la compréhension et l'efficacité à travers divers programmes de formation spécialisés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le contrôle créatif de mes vidéos de formation ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos hautement engageantes en utilisant des avatars AI personnalisables et la technologie de texte en vidéo. Cela offre un contrôle créatif inégalé sur la création de votre contenu de formation, permettant des expériences de formation personnalisées.

HeyGen peut-il transformer efficacement mes supports de formation existants en vidéo ?

Oui, HeyGen simplifie la création de contenu de formation en vous permettant de transformer des scripts ou du texte en vidéos de formation professionnelles grâce à des capacités avancées de texte en vidéo et des modèles alimentés par l'AI. Cela rationalise considérablement le flux de production vidéo.

Quelles options de personnalisation et de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation ?

HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos de formation avec votre branding spécifique, y compris les logos et les couleurs, assurant une cohérence sur tout le contenu. Vous pouvez également utiliser des voix off AI pour des formations localisées, rendant le contenu plus pertinent pour des audiences diverses.

Comment HeyGen rend-il les vidéos de formation plus engageantes pour les apprenants ?

HeyGen, en tant que générateur de vidéos AI avancé, améliore l'engagement en vous permettant d'incorporer des avatars AI réalistes et des visuels dynamiques dans vos modules d'apprentissage et de développement. Cela captive les apprenants et améliore la rétention d'informations dans vos vidéos de formation.

