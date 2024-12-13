Créateur de Vidéo de Module de Formation : Cours Engagés Faciles à Réaliser

Réduisez le temps de formation et économisez des coûts en créant des vidéos de formation en ligne professionnelles et engageantes avec des avatars AI.

Imaginez une vidéo de module de formation de 60 secondes conçue pour les nouveaux employés d'entreprise, présentant les meilleures pratiques dans un style visuel professionnel et moderne avec une voix off claire et autoritaire. Cette vidéo de formation engageante pourrait tirer parti des avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et concise, améliorant ainsi considérablement la compréhension.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux équipes de vente internes, démontrant une nouvelle fonctionnalité de produit avec un style visuel informatif et concis. Cette vidéo de formation, créée sans effort à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, devrait inclure des sous-titres à l'écran clairs pour s'assurer que chaque détail est compris.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation en ligne de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant l'accent sur une approche rapide, dynamique et visuellement attrayante pour maîtriser les logiciels essentiels. En utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, cette vidéo offrirait une expérience d'apprentissage rapide et percutante, aidant à réduire efficacement le temps de formation.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'intégration de 90 secondes spécifiquement pour les responsables RH afin de présenter la culture d'entreprise aux nouveaux employés, avec un style visuel accueillant et instructif et un avatar AI amical. Ce scénario de créateur de vidéo de formation complet bénéficierait du vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le récit visuel.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Module de Formation

Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes avec des outils alimentés par AI. Rationalisez votre création de contenu du script au module partageable.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo de formation professionnelle dans notre bibliothèque diversifiée ou partez de zéro pour un projet personnalisé.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Utilisez des avatars AI pour délivrer votre script, augmentant l'engagement pour les vidéos de formation en ligne.
3
Step 3
Appliquez des Sous-titres
Assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en ajoutant facilement des sous-titres à vos vidéos de formation, améliorant la clarté et la compréhension.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation professionnelle et exportez-la dans divers formats d'aspect, prête à être déployée dans l'intégration des employés ou les démonstrations de produits.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmentez l'Engagement en Formation

.

Augmentez l'engagement des apprenants et améliorez la rétention des connaissances grâce à des vidéos de formation dynamiques alimentées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation efficacement ?

La plateforme alimentée par AI de HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation engageantes en transformant des scripts en vidéos de formation en ligne professionnelles, réduisant ainsi considérablement le temps et l'effort de production pour tout créateur de vidéo de module de formation.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen améliore votre contenu de formation avec des avatars AI, une génération de voix off réaliste et des modèles dynamiques, garantissant que vos vidéos de formation et vidéos explicatives sont hautement engageantes et percutantes pour les apprenants.

HeyGen peut-il répondre aux besoins d'accessibilité pour les vidéos de formation en ligne ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos de formation en ligne sont accessibles et professionnelles avec des sous-titres automatiques et des contrôles de marque personnalisables, rendant les informations complexes plus faciles à digérer pour tous les publics.

HeyGen fournit-il des modèles pour simplifier la création de vidéos de formation ?

Absolument, HeyGen offre une gamme diversifiée de modèles et de scènes de vidéos de formation, simplifiant le processus de création de vidéos de formation professionnelles pour divers objectifs, de l'intégration des employés aux démonstrations de produits.

