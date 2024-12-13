Générateur de Modules de Formation : Créez des Cours Engagés Rapidement

Transformez votre formation avec notre créateur de cours IA, rendant l'e-learning engageant et efficace. Utilisez nos modèles et scènes pour construire des cours en quelques minutes.

Produisez une vidéo concise d'une minute destinée aux professionnels de la formation en entreprise, montrant comment notre générateur de modules de formation s'intègre parfaitement aux plateformes LMS existantes. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques animés épurés, accompagnés d'une génération de voix off claire et autoritaire qui explique les avantages techniques. Cette vidéo doit communiquer l'efficacité et la facilité de déploiement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les départements RH, démontrant la puissance de notre plateforme alimentée par l'IA pour créer du contenu interactif et engageant. Le style visuel et audio doit être vibrant et encourageant, mettant en scène divers avatars IA interagissant avec des éléments à l'écran, complétés par une musique de fond inspirante et des visuels de la bibliothèque multimédia/soutien de stock. Concentrez-vous sur la simplicité de transformer des sujets complexes en expériences d'apprentissage digestes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo tutorielle convaincante d'une minute pour les créateurs de contenu et les éducateurs, mettant en avant l'interface incroyablement conviviale de notre créateur de cours. Le style visuel doit être moderne et rapide, utilisant des coupes rapides et des animations de texte à l'écran pour souligner les caractéristiques clés. Une narration textuelle enthousiaste et dynamique doit guider les spectateurs à travers le processus de création rapide en utilisant divers modèles et scènes, montrant clairement à quel point il est facile de développer des cours professionnels.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de deux minutes destinée aux responsables de la conformité et aux départements de formation des entreprises, expliquant comment notre plateforme simplifie la formation à la conformité et fournit des analyses perspicaces. Le style visuel doit être sérieux mais accessible, utilisant des infographies professionnelles et des scénarios réels. Une narration calme et claire avec des sous-titres précis doit détailler l'importance du suivi des progrès des apprenants et la flexibilité offerte par le redimensionnement des rapports d'aspect et les exportations pour différentes plateformes, garantissant que toutes les exigences techniques sont respectées.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Modules de Formation

Créez sans effort des cours e-learning engageants et efficaces avec notre plateforme alimentée par l'IA, rationalisant votre processus de développement de formation du concept à la réalisation.

1
Step 1
Créez le Plan de Votre Cours
Utilisez l'IA pour générer rapidement un plan de cours e-learning structuré ou commencez avec un modèle préconçu, vous offrant une base solide pour votre module de formation.
2
Step 2
Générez un Contenu Engagé
Saisissez le matériel de vos cours de formation et utilisez le `Texte-à-vidéo à partir de script` pour le transformer en leçons vidéo dynamiques, complètes avec des avatars IA et des voix off générées.
3
Step 3
Améliorez avec des Éléments Interactifs
Intégrez du `contenu interactif` tel que des quiz et des vérifications de connaissances, et enrichissez vos modules avec des visuels de la `bibliothèque multimédia/soutien de stock` pour une expérience d'apprentissage véritablement immersive.
4
Step 4
Publiez et Suivez les Progrès
Utilisez le `redimensionnement des rapports d'aspect et les exportations` pour optimiser votre module pour diverses plateformes, puis publiez-le directement sur votre `LMS` préféré et suivez les progrès des apprenants grâce à des analyses intégrées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever l'Engagement et la Rétention de la Formation

.

Améliorez la participation des apprenants et la rétention des connaissances grâce à un contenu vidéo dynamique alimenté par l'IA pour vos programmes de formation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de modules de formation alimentés par l'IA ?

HeyGen agit comme un créateur de cours IA intuitif, permettant aux utilisateurs de générer rapidement des modules de formation vidéo de haute qualité. Sa plateforme alimentée par l'IA simplifie le processus de transformation des scripts en contenu engageant en utilisant des avatars IA et la génération de voix off, assurant une interface conviviale pour chaque créateur de cours.

Les cours de formation vidéo générés par HeyGen peuvent-ils être intégrés aux plateformes LMS existantes ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de cours de formation qui peuvent être exportés et intégrés de manière transparente dans divers systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Bien que HeyGen se concentre sur la génération vidéo puissante, les vidéos produites sont compatibles pour le déploiement au sein de plateformes conformes SCORM, assurant une large accessibilité pour les initiatives d'e-learning.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le contenu e-learning créé avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre contenu e-learning, y compris des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes pour les logos et les couleurs. Cela permet aux organisations de maintenir la cohérence de la marque à travers tous les modules de formation, améliorant l'apparence professionnelle de leur formation d'intégration ou de conformité.

Quelles sont les fonctionnalités principales de HeyGen pour une production efficace de vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos grâce à ses puissantes capacités de texte à vidéo, vous permettant de générer instantanément des vidéos de formation professionnelles à partir de scripts. Avec des fonctionnalités telles que les sous-titres, les légendes et une interface facile à utiliser, il accélère considérablement la production de contenu vidéo engageant pour tout besoin de formation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo