Générateur de Modules de Formation : Créez des Cours Engagés Rapidement
Transformez votre formation avec notre créateur de cours IA, rendant l'e-learning engageant et efficace. Utilisez nos modèles et scènes pour construire des cours en quelques minutes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les départements RH, démontrant la puissance de notre plateforme alimentée par l'IA pour créer du contenu interactif et engageant. Le style visuel et audio doit être vibrant et encourageant, mettant en scène divers avatars IA interagissant avec des éléments à l'écran, complétés par une musique de fond inspirante et des visuels de la bibliothèque multimédia/soutien de stock. Concentrez-vous sur la simplicité de transformer des sujets complexes en expériences d'apprentissage digestes.
Créez une vidéo tutorielle convaincante d'une minute pour les créateurs de contenu et les éducateurs, mettant en avant l'interface incroyablement conviviale de notre créateur de cours. Le style visuel doit être moderne et rapide, utilisant des coupes rapides et des animations de texte à l'écran pour souligner les caractéristiques clés. Une narration textuelle enthousiaste et dynamique doit guider les spectateurs à travers le processus de création rapide en utilisant divers modèles et scènes, montrant clairement à quel point il est facile de développer des cours professionnels.
Concevez une vidéo informative de deux minutes destinée aux responsables de la conformité et aux départements de formation des entreprises, expliquant comment notre plateforme simplifie la formation à la conformité et fournit des analyses perspicaces. Le style visuel doit être sérieux mais accessible, utilisant des infographies professionnelles et des scénarios réels. Une narration calme et claire avec des sous-titres précis doit détailler l'importance du suivi des progrès des apprenants et la flexibilité offerte par le redimensionnement des rapports d'aspect et les exportations pour différentes plateformes, garantissant que toutes les exigences techniques sont respectées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée et la Création de Cours.
Générez sans effort plus de cours de formation, atteignant un public mondial plus large et développant efficacement vos initiatives d'e-learning.
Simplifier le Contenu Éducatif Complexe.
Utilisez l'IA pour démystifier des sujets complexes, améliorant la clarté et la compréhension à travers tous vos modules de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de modules de formation alimentés par l'IA ?
HeyGen agit comme un créateur de cours IA intuitif, permettant aux utilisateurs de générer rapidement des modules de formation vidéo de haute qualité. Sa plateforme alimentée par l'IA simplifie le processus de transformation des scripts en contenu engageant en utilisant des avatars IA et la génération de voix off, assurant une interface conviviale pour chaque créateur de cours.
Les cours de formation vidéo générés par HeyGen peuvent-ils être intégrés aux plateformes LMS existantes ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de cours de formation qui peuvent être exportés et intégrés de manière transparente dans divers systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Bien que HeyGen se concentre sur la génération vidéo puissante, les vidéos produites sont compatibles pour le déploiement au sein de plateformes conformes SCORM, assurant une large accessibilité pour les initiatives d'e-learning.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le contenu e-learning créé avec HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre contenu e-learning, y compris des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes pour les logos et les couleurs. Cela permet aux organisations de maintenir la cohérence de la marque à travers tous les modules de formation, améliorant l'apparence professionnelle de leur formation d'intégration ou de conformité.
Quelles sont les fonctionnalités principales de HeyGen pour une production efficace de vidéos de formation ?
HeyGen simplifie la création de vidéos grâce à ses puissantes capacités de texte à vidéo, vous permettant de générer instantanément des vidéos de formation professionnelles à partir de scripts. Avec des fonctionnalités telles que les sous-titres, les légendes et une interface facile à utiliser, il accélère considérablement la production de contenu vidéo engageant pour tout besoin de formation.