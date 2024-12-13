HeyGen simplifie la création de vidéos grâce à ses puissantes capacités de texte à vidéo, vous permettant de générer instantanément des vidéos de formation professionnelles à partir de scripts. Avec des fonctionnalités telles que les sous-titres, les légendes et une interface facile à utiliser, il accélère considérablement la production de contenu vidéo engageant pour tout besoin de formation.